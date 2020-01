Jon Dahl Tomasson est le nouvel entraîneur de Malmö

Här kan du se presskonferensen med Jon Dahl Tomasson. ⤵️https://t.co/4bjNQmNWgl — Malmö FF (@Malmo_FF) 5 janvier 2020

Retour au premier plan.Adjoint de la sélection danoise depuis l'été 2016, Jon Dahl Tomasson a décidé de voler à nouveau de ses propres ailes. Et pour cause, l'ancien international est devenu le nouvel entraîneur de Malmö ce dimanche, prenant ainsi la succession d'Uwe Rösler, qui avait démissionné malgré la qualification des siens pour les 16es de finale de Ligue Europa. Ce n'est pas la première fois que Tomasson prendra un poste d'entraîneur principal puisqu'il a coaché l'Excelsior Rotterdam puis le Roda JC entre 2013 et 2014. L'ancien buteur du Feyenoord Rotterdam et de l'AC Milan a désormias presque deux mois pour préparer la double confrontation contre Wolfsbourg en C3. Ensuite, il devra attendre début avril pour faire ses premiers pas dans le championnat suédois, et espérer détrôner Djurgården.En espérant qu'il tienne plus longtemps que la statue de Zlatan.