João Miranda annonce sa retraite

O momento chegou. À todos que torceram por mim, meu agradecimento, mais especial. Muito obrigado, futebol! Fica a história. @ligaagencia pic.twitter.com/W7doWCrvmk — Miranda (@miranda023) January 11, 2023

BB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il ne reviendra donc jamais de blessure.Écarté des terrains depuis le mois d'octobre en raison d'une blessure ligamentaire, João Miranda, 38 ans, a annoncé ce mercredi mettre un terme à sa carrière. Revenu à São Paulo en mars 2021, le joueur était notamment passé par le FC Sochaux en 2005-2006, mais aussi par des clubs un peu moins clinquants comme l'Atlético de Madrid et l'Inter, avant de prendre un dernier chèque en Chine du côté du Jiangsu FC.Au cours d'une carrière longue de dix-huit saisons, le défenseur central brésilien aura connu 58 sélections, et part avec un palmarès qui en ferait rougir plus d'un. Dans son escarcelle : trois championnats du Brésil lors de son premier passage au São Paulo FC en 2006, 2007 et 2008, une Ligue Europa en 2012 et un titre de champion d'Espagne en 2014 avec l'Atlético, une Coupe des confédérations en 2009 et une Copa América en 2019 avec la, et enfin, un titre de champion de Chine en 2020 avec Jiangsu.On lève notre verre de Mirinda en son honneur.