JO : L'Espagne accrochée, grande première pour la Nouvelle-Zélande

Les résultats :

PC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pendant que la France se faisait ouvrir en deux par le Mexique ...L'Espagne n'a pas su se défaire du piège égyptien pour le premier match de ce tournoi olympique, qui comptait pour le groupe C. Un score nul et vierge a conclu ce match radin en occasions de but durant lequel l'Égypte s'est bornée à enrayer les offensives espagnoles, même si Rafa Mir aurait pu donner la victoire d'un joli coup de tête dans les dernières minutes de la rencontre. Une contre-performance pour l'un des favoris à la médaille d'or, qui a aussi perdu Óscar Mingueza et Dani Ceballos, blessés.Dans le groupe B, en revanche, l'histoire avec un grand H est au rendez-vous, puisque la Nouvelle-Zélande a glané sa première victoire dans un tournoi olympique en prenant le meilleur sur la Corée du Sud (1-0). Alors qu'elle évoluait dans un très prudent 5-4-1, c'est l'inévitable Chris Wood qui a donné la victoire aux siens au milieu de la seconde période, sur un but d'abord refusé pour hors-jeu puis validé après usage de l'assistance vidéo. La Corée du Sud, qui semblait un peu au-dessus de ses adversaires dans la poule la moins relevée du tournoi (Honduras et Roumanie complètent le groupe), se met déjà en danger.Dans le quatrième groupe de ce tournoi, la Côte d'Ivoire a disposé de l'Arabie Saoudite grâce à Franck Kessié, qui a donné l'avantage aux Éléphanteaux à la 66sur un délicieux enchaînement à l'entrée de la surface. Une fin de match quelque peu nerveuse a vu la Côte d'Ivoire être réduite à dix, après l'exclusion de l'ailier du Maccabi Netanya Aboubacar Doumbia - cinq minutes après son entrée en jeu. Une bonne opération pour les Ivoiriens, qui devront tout de même grappiller des points face aux géants allemand et brésilien - qui complètent cette poule - pour espérer se qualifier au prochain tour. L'Arabie Saoudite est déjà dos au mur dans ce tournoi.