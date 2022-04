Tales From The Click : « J'étais inscrit au fan-club d’Alain Roche »

À 39 ans, Jean-Baptiste Toussaint - plus connu sous le nom de Tales From The Click - va réaliser un petit rêve : celui de faire apparaître le nom de sa chaîne YouTube, petite mine d’or en matière de cinéma, sur le maillot d'une équipe de foot. Le temps de 90 minutes ce dimanche, TFTC (500 000 abonnés) apparaîtra sur la tunique des U19 nationaux de la JA Drancy pour un déplacement au Camp des Loges face au PSG. Une fierté pour « JB » , né dans la commune du 93 mais aussi grand amoureux du club de la capitale. Entretien qui sent bon les tacles d’Alain Roche et les parades de Bernard Lama.

« Les dirigeants ont été touchés par l’idée de supporter une action pour la banlieue, pour le 93. D’ailleurs on en vendra seulement 93, ce qui le rend plus collector encore »

« Alain Roche avait payé une pizza aux douze membres du fan-club à Saint-Germain-en-Laye »

Propos recueillis par Matthieu Darbas, avec Jérémie Baron

Complètement. Je suis un énorme fan du PSG depuis la saison 1992-1993. Je suis tombé sur la victoire 4-1 face au Real Madrid et je n’ai jamais lâché le club. Et puis d’un autre côté, je suis né à Drancy et j’ai joué à la Jeanne d'Arc de Drancy (JAD) plus jeune. J’ai le souvenir d’avoir marqué un seul but. Enfin, il a été signalé hors jeu. Donc ça fait zéro. Mais je m’en rappelle bien parce quand j’ai marqué, j’ai fait la célébration de David Ginola et quand le but avait été refusé, un adversaire était venu me charrier en refaisant la célébration. Tout ça pour dire que quand j’ai vu le match des U19, je me suis dit que c’était la bonne occasion pour devenir le sponsor de Drancy. Pour un match. Un seul. Et c’est le choc du championnat, le premier qui reçoit le deuxième. Et dans le même temps, je suis fier de devenir le sponsor d’une équipe de football.J’ai demandé à mon agent de contacter le club et ils ont tout de suite été intéressés par ce projet. L’idée est dans un premier temps de faire parler du club, et dans un second de raconter une belle histoire. Nous prenons en charge la production des maillots et toutes les recettes des ventes seront versées au club de la JAD. C’est mon agence Bump qui a financé les maillots. C’est vraiment cool. Ils veulent vraiment s’inscrire dans cette histoire-là et les dirigeants ont été touchés par l’idée de supporter une action pour la banlieue, pour le 93. D’ailleurs on en vendra seulement 93, ce qui le rend plus collector encore. À mon avis ça va partir très vite. Chaque maillot va venir avec son certificat d’authenticité. Je tiens vraiment à toucher zéro euro. Pas un seul. Je veux juste écrire une belle histoire et là c'en est une. C’est l’histoire d’un type qui né à Drancy, qui joue là-bas et qui quelques années plus tard revient pour y mettre son logo sur le maillot du club. Et tout ça, contre mon club de cœur.Oui, c’est de créer un lien entre un jeune Drancéen et le club de sa ville. Comme une boucle qui se ferme. Alors j’ai pris leur maillot extérieur du club, et avec l’aide d’une graphiste, on y a ajouté le logo de la chaîne. Aussi simple que ça. Et ça rend bien, ça donne une vibe AJ Auxerre époque Cissé, Mexès et Boumsong avec le sponsor Playstation 2. Forcément, en tant que supporter du PSG, ça va être très émouvant de voir mon logo sur le maillot de l’équipe qui affronte mon club de cœur. Mine de rien, il y aura les joueurs de Zoumana Camara en face comme Xavi Simons et Edouard Michut. Ah, ma mère aussi m’a félicité. Même si sa première réaction a étéAlors oui, je vais souhaiter la défaite du PSG.Mais ça sera la deuxième fois de ma vie ! La première, c’était lors de la saison 1998/1999. J’avais espéré que Bordeaux tape Paris au Parc des Princes – et j’y étais – pour ne pas que l’Olympique de Marseille soit champion. Alors j’espère voir la JAD gagner pour que le maillot soit plus prestigieux.J’ai toujours été un grand joueur de Football Manager et je rêve depuis tout petit d’être dans les coulisses d’un club. Et là, je vais être dans le bus avec les joueurs de Drancy , dans les vestiaires ensuite et tout ça jusqu’au bord du terrain. Bref, je vais faire partie du staff d’un club pour un match dans ma vie. Je serai aussi accompagné de mon pote d’enfance. Et c’est un match qui est au Camp des Loges alors forcément on touche au professionnalisme. C’est un peu excitant.Je me souviens quand j’étais adolescent et que les ainés me parlaient de Dominique Rocheteau et de Roche, je trouvais ça ringard. Et aujourd’hui, c’est moi qui me retrouve dans cette position. C’est-à-dire que si je parle à des jeunes de David Ginola, de Vincent Guérin et de Corentin Martins, ils vont être largués. Je suis toujours le club à fond même si je préférais à l’époque. C’est dû au fait qu’il n’y a plus que la Ligue des champions d’important à Paris. J’aimais bien quand chaque année, il y avait un nouveau champion de Ligue 1. Et puis dans la tête des supporters, le lien avec le club était bien différent.Par exemple, quand tu achetais le magazine du club au Parc il y a quelques années, il y avait à la fin les différents fan-clubs. S’inscrire dans des fan-clubs permettait d’avoir des photos dédicacées et de rencontrer le joueur une fois dans l’année. Je me suis inscrit à celui d’Alain Roche et il avait payé une pizza aux douze membres du groupe à Saint-Germain-en-Laye. Aujourd’hui, tu ne verras jamais un joueur du PSG faire pareil.Un de mes préférés en tout cas. Surtout que je vais en faire signer un par tous les joueurs de Drancy à la fin du match. Le plus beau, ça restera celui de Bernard Lama 93-94. En plus, pour la belle histoire, je l’ai acheté dans une brocante. Une grand-mère qui le vendait m’a dit que c’était à son fils et qu’elle ne connaissait pas du tout la valeur du maillot. J’étais prêt à aller jusqu’à 150 euros et la grand-mère me dit. J'ai foncé. Et figurez vous que je l’ai vendu la semaine dernière surpour 900 euros.Ça reste toujours difficile d’avoir un bon souvenir d’un film de football. Je me rappelle avoir bien kiffé en regardantavec Patrick Dewaere. Au-delà de ça, il y aavec Sylvester Stallone. Mais bon, ce n'était pas très prenant. De toute façon, à part la boxe, je trouve que les autres sports ne sont pas parfaitement représentés dans le paysage cinématographique.