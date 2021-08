Jack Grealish vers City et un transfert record en Premier League ?

1

La Grealish mania franchit un nouveau cap.En contact avec Aston Villa depuis plusieurs semaines, Manchester City passe à la vitesse supérieure. D’après les informations de The Athletic , lessont sur le point de trouver un accord pour le transfert de Jack Grealish à 100 millions de livres, soit environ 118 millions d’euros. Du jamais vu en Premier League (oust Paul Pogba et ses 105 patates), et pour un joueur britannique (les 100 briques pour Gareth Bale, ça dégage aussi). Un montant difficilement refusable pour lesqui avaient donné un bon de sortie à leur meneur de jeu, en quête de Ligue des champions. Restent à négocier les détails du contrat d'une durée de cinq ans et la visite médicale pour finaliser le deal.Le joueur de 25 ans s’apprête donc à quitter son club de toujours, qu’il a rejoint en 2001. 32 buts et 43 passes décisives plus tard, ses célèbres chaussettes baissées semblent se tourner vers l’Etihad Stadium. Il pourrait y retrouver Harry Kane, coéquipier en sélection qui multiplie les caprices pour quitter Tottenham ces derniers temps. L’occasion, peut-être, de bosser leurs penaltys ensemble