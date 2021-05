« Il fallait créer un fan club pour ce garçon extraordinaire qu'est Manuel Trigueros »

Alors que Villarreal disputera ce mercredi soir la première finale européenne de son histoire face à Manchester United en Ligue Europa, le Sous-Marin jaune pourra compter sur Manuel Trigueros, joueur humble, efficace et titulaire d'un diplôme d'enseignant depuis 2017. Mais la discrétion du milieu de 29 ans est toute relative. S'il ne compte aucune sélection nationale, ses quelque 400 matchs disputés avec Villarreal ces dix dernières années lui ont permis d'avoir un fan club. Entretien avec José María Mira de Orduña, président du fan club officiel CEU-Manu Trigueros et directeur de l'université catholique Cardenal Herrera à Castellón, en Espagne, où Trigueros a fait ses études.

Propos recueillis par Fabien Gelinat

Manuel Trigueros a étudié dans notre université entre 2012 et 2016 pour obtenir un diplôme de professeur des écoles au niveau primaire, mais également professeur d’éducation physique et sportive. Quand son cursus fut terminé, nous avons discuté avec lui pendant un an, puis nous avons créé le fan club en 2017, reconnu comme association officielle par le club de Villarreal. Cela signifie que nous n'entamons aucune action sans en avoir fait part au préalable au groupe d’associations du club, ainsi qu’à Trigueros, comme notre association porte son nom. D’ailleurs, pour l’anecdote, j’avais à l’époque contacté les autres professeurs de l’université pour leur dire qu’il fallait créer quelque chose en l'honneur de ce garçon extraordinaire, qui est aussi bon sur le terrain que derrière un pupitre, ou même dans la vie de tous les jours. Et une de mes collègues m’a répondu :Nous nous sommes alors rencontrés pour envisager la création de ce fan club. Et aujourd’hui, je suis le président de l’association et lui le vice-président, même s’il est la personne la plus active et impliquée de nous deux.Pas beaucoup, je dirais 43 ou 44. Ce sont principalement des amis, de la famille et du personnel de l’université. Nous ne sommes pas dans l’optique d’être une grande association qui souhaite obtenir de nouvelles adhésions régulièrement.Comme nous ne sommes pas nombreux, le vice-président et moi-même pouvons nous répartir les différentes tâches. En somme, nous mettons en place des actions solidaires ou bien des rencontres avec le joueur. D’ailleurs, si Villarreal dispose de nombreux groupes de supporters, nous sommes la seule association créée en honneur d'un joueur.En 2012, il était à l’aube de sa carrière et il pensait que celle-ci ne décollerait pas. Il s’est alors demandé que faire après, car il n’avait pas d’autre avenir que le football. Il a d’abord tenté de suivre une autre voie qu’il a rapidement abandonnée, car cela ne lui plaisait pas. En revanche, quand il a vu la possibilité d’obtenir un diplôme et d'être enseignant, il a tout de suite accroché. J’ai été impressionné par mon premier contact avec lui, il m’a dit :Au football, les enfants sont sensibles à cette différence entre un entraîneur qui possède cette psychologie et savent enseigner, et ceux qui n’ont pas cette compétence. Et malheureusement, de nombreux jeunes arrêtent le football car leurs entraîneurs n'ont pas la capacité d'être enseignants.Pour être sincère, je ne savais pas qui c’était au début. De plus, c’était une personne timide, introvertie et qui ne souhaitait visiblement pas être sur le devant de la scène. Pour moi, ce n’était qu’un nouvel étudiant comme les autres, rien de plus. Mais c’est en partie grâce à Trigueros que je suis Villarreal aujourd’hui.C’était un élève exemplaire, travailleur, humble et impliqué. Par exemple, durant son cursus universitaire, il nous a demandé s’il pouvait faire des heures supplémentaires de cours pratiques, en dehors des heures obligatoires. Son attitude était exemplaire. Sa vie est fantastique, il a une femme merveilleuse, des parents médecins, etc. C’est une superbe personne, intelligente, sensée... C’est sans hésitation le type de joueur que n’importe quel club aimerait avoir. On parle d'une personne intelligente et réfléchie sur et en dehors des terrains. C’était évident pour nous de lui rendre hommage en créant cette association.Lorsqu’il joue, il est toujours très impliqué et enthousiaste, et ces qualités sont nécessaires pour un professeur. Cette attitude est obligatoire pour obtenir ce diplôme, car s'il n’avait pas cette motivation, il n'aurait pas pu réussir, c’est indéniable.Je pense que cela fonctionne dans les deux sens. Lorsque tu deviens entraîneur de jeunes, tu dois aider les enfants à prendre des décisions, et rapidement, pour qu'ils ne soient pas dépassés sur le terrain. Une mauvaise décision affectera toute l’équipe. Et si l’entraîneur parvient à être bon dans ces moments, cela aidera l’enfant pour la vie. Je suis certain que le football a aidé Manuel à prendre des décisions et être responsable concernant son cursus universitaire, tout comme celui-ci l’a rendu plus mûr et l’a aidé à devenir plus réfléchi sur le terrain.Il faut savoir une chose : premièrement, le club que je supporte est Arsenal. Autant vous dire que j’ai très mal vécu la demi-finale, car je voulais autant voir Arsenal que Villarreal passer. Pour la finale, ça va être compliqué, mais je crois à une victoire 1-0 de Villarreal.S'il ne marque pas, mais qu'il est passeur décisif, ce sera parfait !