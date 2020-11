Ibrahimović fait un appel du pied à la sélection suédoise

JB

Ibra de fer.Auteur d'un début de saison tonitruant et d'un nouveau but spectaculaire ce week-end, Zlatan Ibrahimović a fait un appel du pied à Janne Andersson, le sélectionneur suédois, sur les réseaux sociaux. Plus de quatre ans après avoir pris sa retraite internationale, l'homme aux 116 capes (62 réalisations) ne serait pas contre un retour sous le maillot jaune et bleu., a-t-il légendé pour accompagner une photo de lui portant la tunique suédoise sur Instagram. Avec quatre défaites en quatre matchs en Ligue des nations et un triste bilan offensif (un petit but), la Suède pourrait avoir besoin de l'increvable taulier de 39 ans.La voilà, la star de l'Euro l'été prochain.