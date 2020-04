U Natali Corsu

Décédé ce mardi à l'âge de 86 ans et président emblématique du Sporting Club de Bastia de 1973 à 1979, Paul Natali constituait une figure appréciée et brillante de la Corse. Avec, en point d'orgue sportif, une épopée européenne en 1978 achevée en finale de Coupe UEFA par une équipe qu'il avait lui-même construite.

⚫️ C’est avec une immense tristesse que nous avons appris, ce jour, la disparition de Paul Natali.Figure emblématique de la Corse, il fut président du SCB de 1973 à 1979 et donc à la tête du club lors de l'épopée européenne (77/78).? https://t.co/RukPLuh7JJ pic.twitter.com/9l8PKFiRSb — SC Bastia (@SCBastia) March 31, 2020

Dans les rues ensoleillées, mais forcément désertées de Bastia, la frustration ne peut s'observer ou s'entendre. Pourtant, ce sentiment a bien pris place à côté de l'appréhension et de la tristesse déjà présentes au vu de la crise sanitaire actuelle. Car si les places en réanimation dédiées au coronavirus attendent pour leur moment encore les patients en espérant ne pas se remplir, une figure de la ville vient de perdre son combat contre une autre maladie qui avait débuté bien avant le commencement de la pandémie : Paul Natali est décédé à l'âge de 86 ans ce mardi, et les innombrables personnes qui auraient voulu lui offrir un adieu sincère n'ont pas pu en raison des mesures de confinement dues au contexte actuel., atteste Loïc Capretti, secrétaire adjoint du mouvement Socios Étoile Club Bastiais.En Corse, et plus particulièrement en Haute-Corse, Paul Natali n'était en effet pas n'importe qui., reprend Loïc, véritable encyclopédie vivante du Sporting Club de Bastia.Notamment les amateurs de football, qui voient dans le visage du regretté celui du président du Sporting période 1973-1978 avant de devenir plus tard sénateur., admire son ami Gaby Pasquali, d'une voix teintée d'émotion.Le foot n'a pas fait exception à la règle, puisque le monsieur était le patron de Bastia quand a eu lieu la célèbre épopée européenne achevée en finale contre le PSV Eindhoven dont il a même été à l'origine., témoigne Charles Orlanducci, défenseur à l'époque et lui-même président entre 2006 et 2010., corrobore Gaby Pasquali.Confirmation de Loïc, qui n'était pas né en 1978 :dream-team.Mais qui était vraiment Paul Natali ?, selon Gaby Pasquali., d'après Charles Orlanducci.Difficile, en réalité, de trouver un discours plus nuancé, voire négatif. Il faut dire que l'ex-boss faisait l'unanimité, dans l'univers du ballon., rembobine Charles Orlanducci.Offrant toute sa confiance du terrain au tandem du banc Pierre Cahuzac-Jules Filippi, ses hommes de confiance, le successeur de Victor Lorenzi n'imposait que deux choses : le respect aux valeurs corses, et les résultats., continue encore Charles Orlanducci.Détenteur de la plus grosse boîte de BTP de l'Île de Beauté dans les années 1980-1990 et président des Chambres de commerce et d'industrie de la Haute-Corse en 1985, Paul Natali a donc réussi à faire rêver comme jamais les fans bastiais tout en s'offrant un parcours politique et économique ascensionnel.Impossible de le prendre à défaut, alors ?, amorce mystérieusement Gaby Pasquali.De quoi retrouver un peu le sourire.