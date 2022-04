Un Crystal ultra résistant

Impossible d'évoquer Crystal Palace sans convoquer les Holmesdale Fanatics. En une quinzaine d'années, l'unique groupe ultra de Premier League est devenu une marque de fabrique aux pays du fish and chips. Tifos, bâches, tambours, les gars du sud de Londres ont fait de leur antre la nouvelle hype du groundhopping. Ils seront 38 000 dont plusieurs centaines de Fanactics aujourd'hui à Wembley pour croire à une finale de FA Cup. Même si les hommes de Thomas Tuchel en ont déjà vu d'autres, gare à la déferlante venue de Palace.

London calling

11 000 euros récoltés pour un tifo à Wembley

Par Florent Caffery

Des feux d'artifice autour d'un stade, en plein match, c'est du déjà-vu dans l'Hexagone ou la botte italienne. Mais lorsque les images déboulent sur les réseaux sociaux depuis le district de Croydon, au sud de Londres, ça tranche avec l'air ambiant. En ce 12 décembre 2021, les Holmesdale Fanatics gueulent à qui veut bien l'entendre à travers le royaume que leur quinzième anniversaire ne sera pas le dernier. Bâches, tifo, drapeaux, l'unique groupe ultra de Premier League – même si à Leicester les Union FS font aussi parler d'eux dans une moindre mesure – envoie de la vocalise à gogo. Everton est dans les cordes (3-1) et Rob, quinquagénaire et opérateur ferroviaire sur la Jubilee Line, peut scalper sa pinte.Un père ingénieur en structure qui a ferraillé sous les armatures métalliques de la Arthur Wait stand, une première à Selhurst Park à 3 piges en 1974, Rob savoure ce qu'est devenu son stade.Antonio, expatrié italien, n'a pas eu à se farcir certaines enceintes aseptisées devenues des pompes à fric pour ensuite choisir Crystal Palace, le jeune homme parle sans hésiter d'unAux origines des Fanatics, six bonhommes, férus de Palace depuis 1980, habitués à vadrouiller en Europe à la fin des années 1990, autant pour bronzer que pour s'imprégner des curva italiennes que des virages du Parc des Princes. Sevrés dedepuis le drame d'Hillsborough, les stades britanniques commencent à ronronner, les heures sombres du hooliganisme sont encore à l'horizon et Crystal Palace, abonde Rob.En 2005, les Ultras HF voient le jour et se parquent dans le bloc B de la Holmesdale stand derrière les buts et le long de cette artère à briques rouges longeant l'enceinte. Mais les débuts sont un brin chaotique. Rapidement dans le viseur des autorités, lesde Palace subissent la répression du, livre le groupe sur son site.La clique joue des coudes, quelques pralines sont envoyées autour du stade, les riverains n'apprécient pas le grabuge. Mais les ultras gagnent en épaisseur et le groupe finit par imposer sa patte, notamment en 2010 lorsque le club est au bord de la relégation en League One et qu'un ultime déplacement à Sheffield sauve les meublesMais tout groupe ultra qui se respecte sait aussi se faire entendre. Se fritter avec la direction n'est pas interdit. Fin 2018, les 200 à 300 membres des HF vont au clash. Leur objectif ? Basculer dans la partie centrale de la tribune, le bloc E, pour enflammer davantage Selhurst Park. Steve Parish, le propriétaire et président veut d'abord repositionner les abonnés de cette section avant d'autoriser les ultras à s'y implanter. Certains abonnés résistent, les HF se mettent en veille quatre mois, d'autres groupes les soutiennent comme à Paris et ils finissent par obtenir un accord à l'été 2019. Quand bien même leur vision n'est pas partagée par tous, les Holmesdale Fanatics n'hésitent pas à les poser sur la table et a faire comprendre que désormais, Crystal Palace sans eux, ça a forcément moins d'allure. Rob a vu déboulerGroundhopper basé en Picardie, Maxime parle d'unÀ Wembley ce dimanche après-midi, c'est peu dire que Crystal Palace survolera les débats en tribune. Six ans après leur dernière finale de coupe – perdue face à Manchester United – les gars de Croydon ont vu les choses en grand. Rendez-vous à Covent Garden, cortège géant et tifo en grande partie financé par les dons de supporters (environ 11 000 euros ont été récoltés), le tout après avoir, il y a quelques jours, flingué la direction du club qui souhaitait faire son propre tifo. Le très court voyage ne sera pas fait à vide, 38 000 fans de Palace sont attendus., prédit Rob.Antonio pense(du sud de Londres et fier, NDLR).