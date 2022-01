Hoffenheim nouveau troisième, Nkunku régale avec Leipzig

La course au top 4 bat son plein en Bundesliga. Et le vainqueur de l'après-midi se nomme Hoffenheim, désormais troisième au bénéfice de sa victoire sur Augsbourg (3-1). Le TSG profite des faux pas de Fribourg et Leverkusen, accrochés respectivement par Bielefeld (2-2) et l'Union Berlin (2-2). Leipzig peut encore y croire puisque sa démonstration contre Mayence lui permet de revenir à cinq points du quatrième (4-1). Christopher Nkunku a fait le show en inscrivant un but et en offrant deux passes décisives. En bas de tableau, Stuttgart et Greuther Fürth n'ont pas pu se départager (0-0).

Incapable de gagner à l'extérieur, Leipzig capitalise à domicile. Le RasenBallsport a fait le job face à Mayence, bien aidé par l'expulsion précoce d'Alexander Hack, coupable d'avoir détourné une frappe du haut du bras alors que le but avait été déserté par le portier (19). Le tournant du match puisqu'en plus du carton rouge, l'arbitre a désigné le point de penalty. André Silva ne s'est alors pas fait prier (21). Pour la première fois de la saison en Bundesliga, Christopher Nkunku était remplaçant. Cela ne l'a pas empêché de briller. Entré à la mi-temps, il a d'emblée délivré une passe décisive à Dominik Szoboszlai (47), qui lui a rendu la pareille (58). Le Français a ensuite repris le costume de passeur, cette fois pour Silva (61). Tout ça en à peine un quart d'heure. Partition sans fausse note pour Leipzig, qui passe devant son adversaire du jour et reste à six points du top 4.Quand Ihlas Bebou marque cette saison, le Togolais ne fait pas les choses à moitié. S'il ne claque pas un doublé (contre Cologne), il sort un triplé (contre Greuther Fürth). Ce samedi, il a choisi la première option, mais Hoffenheim s'en satisfera pleinement. Obligé de courir derrière le score après avoir oublié Michael Gregoritsch sur un corner (5), le TSG a pu compter sur deux buts de son renard des surfaces pour arracher la victoire. À la réception d'un centre parfait de David Raum (38), Bebou a ensuite mis à profit une passe de Kevin Akpoguma (44). Raum donnera un peu plus d'ampleur à ce succès dans le temps additionnel (90+3). Malgré l'entrée de Ricardo Pepi à l'heure de jeu, Augsbourg repartira bredouille. Désormais invaincu depuis sept journées, Hoffenheim grimpe au troisième rang. En revanche, le centième but d'Andrej Kramarić se fait toujours attendre.Le Bayer Leverkusen n'y arrive décidément pas face aux autres équipes du top 8. Huit matchs, quatre nuls, quatre défaites. L'Union Berlin est ainsi venu prendre un point à la BayArena ce samedi, porté par un doublé de Grischa Prömel (45, 50). Patrick Schick a rappelé que Robert Lewandowski et Erling Haaland n'étaient pas les seuls à terroriser les défenses de Bundesliga en plantant son 17but de la saison (38). Longtemps frustré par un Andreas Luthe en grande forme, le Bayer a dû attendre un coup de tête de Jonathan Tah pour arracher le nul (84). Pas suffisant puisque Leverkusen, sans victoire depuis quatre journées, glisse au cinquième rang. Avec un petit point de plus que l'Union, toujours en embuscade malgré l'absence de son meilleur buteur Taiwo Awoniyi, parti à la CAN avec le Nigéria.Tenu en échec à la SchücoArena en août, Fribourg a une nouvelle fois perdu des plumes contre l'Arminia Bielefeld. Les coéquipiers de Christian Günter pensaient avoir fait le plus dur en marquant au début de chaque période. D'abord par Janik Haberer, à la suite d'un corner (6). Puis par Jeong Woo-Yeong, d'une tête imparable (46). Mais l'Arminia n'a pas abdiqué. Le cinquième but en huit journées de Masaya Okugawa a relancé les débats (60) et l'ancien Sochalien Bryan Lasme a surpris Benjamin Uphoff au premier poteau (87). Bielefeld poursuit sur sa lancée avec l'excellent bilan de sept points pris sur les trois dernières journées. Un seul point le sépare du premier non relégable. Fribourg manque de son côté l'occasion de revenir à deux points du Borussia Dortmund... qu'il recevra vendredi prochain.Un nul qui n'arrange personne. Stuttgart espérait profiter de son déplacement chez la lanterne rouge Greuther Fürth pour rafler trois points, c'est raté. Malgré le grand retour de Sasa Kalajdzic, absent quatre mois et demi d'absence, et une grosse pression dans les dix dernières minutes, le VfB est resté muet. Fürth aurait d'ailleurs pu piéger son adversaire par l'intermédiaire de Branimir Hrgota (22, 54). Le club souabe gagne une place et abandonne la position de barragiste à Augsbourg, mais a surtout laissé deux points en chemin. On fera les comptes à la fin...