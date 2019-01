Guingamp punit Rennes, Lyon gratte un point à Toulouse

La Ligue 1 ne s'arrête jamais. Après les reports à cause des manifestations des gilets jaunes en décembre, quatre matchs se jouaient en début de soirée mercredi. Guingamp a profité de la venue de Rennes pour gagner un premier match à la maison cette saison (2-1). Dans l'autre derby, Monaco a patiné contre Nice (2-2), pendant que Lyon arrachait un point à Toulouse (1-1) et que Nîmes s'occupait du cas de Nantes (1-0).

1

Nîmes (4-3-3) : Bernardoni - Alakouch, Briançon, Landre, Maouassa - Ferri, Savanier, Valls (Thioub, 67e) - Ripart, Alioui, Bouanga (Depres, 79e). Entraîneur : Bernard Blaquart.

Nantes (4-4-2) : Tătăruşanu - Kwateng, Diego Carlos, Pallois, Lima - Moutoussamy (Boschilia, 42e), Ab. Touré, Khrin (Sala, 72e), Rongier - Waris (Limbombe, 85e), Ka. Coulibaly. Entraîneur : Vahid Halilhodžić.

Monaco (3-4-2-1) : Benaglio - Glik, Jemerson, B. Badiashile - Serrano, Aït-Benasser, Tielemans, Henrichs (Sidibé, 70e) - R. Lopes, Sylla (Falcao, 71e), Golovin (Jovetić, 79e). Entraîneur : Thierry Henry.

Nice (5-3-2) : Benítez - Atal, Jallet, Dante, M. Sarr, Burner - Tameze (Coly, 90e), Walter (Barbosa, 79e), Cyprien - Saint-Maximin (Makengo, 84e), Ih. Sacko. Entraîneur : Patrick Vieira.

Toulouse (5-2-3) : Reynet - Moreira ,Amian, Cahuzac, Jullien, Moubandje - Sangaré, K. Sidibé - Mubele (Leya Iseka, 80e), Jean (Dossevi, 70e), Durmaz (B. Diakité, 89e). Entraîneur : Alain Casanova.

Lyon (5-2-3) : Lopes - Tete, Solet (Ndombele, 60e), Denayer, Morel, F. Mendy - Tousart, Aouar - B. Traoré, Depay, Cornet (Dembélé, 68e). Entraîneur : Bruno Génésio.

Guingamp (4-3-3) : Caillard - Che. Traoré, Eboa Eboa, Kerbrat, Rebocho - Deaux, Phiri, Blas - Coco (Sorbon, 81e), Roux (Ngbakoto, 71e), Thuram (Rodelin, 89e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

Rennes (4-2-3-1) : Koubek - H. Traoré, Gélin, Da Silva, Bensebaini (Zeffane, 57e) - Johansson (André, 67e), Léa-Siliki - I. Sarr, Ben Arfa, Del Castillo (Niang, 78e) - Siebatcheu. Entraîneur : Julien Stéphan.

Quand rien ne va, rien ne va. Les Nantais pouvaient déjà nourrir quelques regrets après la défaite dans le derby contre Rennes dimanche, ils en auront certainement ce soir. Car même sans Sala, resté sur le banc et annoncé à Cardiff par certains médias, les Canaris auraient pu ouvrir le score en première période. Sauf que Coulibaly (13) et Rongier ont trouvé le poteau de Bernardoni (36), avant que le premier ne soit expulsé avant la pause. Et les Nîmois ont forcément profité de leur supériorité numérique pour prendre les devants. Pas toujours serein, Tătăruşanu a cédé sur une frappe d’Alakouch, contrée par Pallois (1-0, 64). Les Crocodiles ont ensuite su gérer leur avantage, stopper l'hémorragie – ils avaient encaissé 7 buts lors des deux dernières sorties – et remporter une rencontre qui leur permet de rejoindre définitivement le ventre mou, trois longueurs devant des Nantais en perte de vitesse.Pas de vainqueur entre Pat' et Titi dans le derby de la Côte d'Azur. Après un match encourageant face à l'OM, Monaco devait faire sans ses recrues hivernales (Fàbregas, Ballo-Touré et Naldo ). Des absences remarquées, tant l' ASM a eu du mal à poser le pied sur le ballon en première période, au point de se faire punir par Saint-Maximin, profitant d'une mauvaise passe d'Aït-Benasser et prenant le dessus sur Jemerson pour ajuster Benaglio. Seulement, Nice s'est retrouvé à dix avant la pause après l'expulsion de Sacko pour un mauvais geste sur Henrichs. Idéal pour rebooster les Monégasques. Et il aura seulement fallu attendre cinq minutes en seconde période pour voir Badiashile (pas le gardien) placer un coup de caboche égalisateur, validé par la(1-1, 50). Henry a pu respirer, avant de souffler après avoir vu Benaglio repousser le penalty de Saint-Maximin dans le dernier quart d'heure, alors que Benítez s'est lui illustré devant Falcao dans les dernières longueurs de la partie. Un point chacun, pas de jaloux.et Fekir (87) pour l'OL.L’OL est revenu de très loin pour arracher un petit point à Toulouse (2-2). Sans Fekir au coup d’envoi, les Lyonnais ont d’abord souffert contre un TFC séduisant en première période. Et la récompense logique est venue de Durmaz, qui a profité d’une mauvaise relance rhodanienne sur un corner pour envoyer une belle frappe sous la barre (1-0, 12). Et si les visiteurs ont fini par réagir timidement, ils ont été punis une deuxième fois par le Suédois sur un penalty provoqué par une main de Denayer (2-0, 74). Puis, Lyon a mis le pied sur l’accélérateur, revenant dans la partie dans la foulée grâce à Dembélé, avant d'égaliser sur un coup franc délicieux de Fekir, entré à la place de Tousart à l’heure de jeu (2-2, 87). Un moindre mal pour la bande à Génésio, qui aurait même pu l'emporter sur une ultime tête renversée de Dembélé. Résultat ? L'OL pourrait bien se faire chiper sa place sur le podium par le rival stéphanois en cas de victoire face à Marseille ce soir. Le derby de dimanche s'annonce déjà bouillant. Miam.Qui de mieux que le Stade rennais pour lancer la saison de Guingamp à Roudourou ? La victime préférée des Costarmoricains s’est encore une fois fait martyriser par son voisin (2-0), la faute à deux coups de tête. D’abord celui d’Eboa Eboa, laissé seul dans la surface et reprenant un corner bien botté par Rebocho (1-0, 39), puis celui de Lucas Deaux , lui aussi totalement seul au point de penalty pour profiter d’un bon centre de Blas (2-0, 59). Emballé, c’est pesé. Sans André, Bourigeaud et Grenier, laissés sur le banc pour commencer la partie, les Rennais ont souvent manqué de justesse technique dans les 30 derniers mètres, même si Siebatcheu aurait dû ouvrir le score sur une belle ouverture de Del Castillo (10). Sereins les Guingampais ? Jamais, les hommes de Julien Stéphan s'étant réveillés en fin de match. Le premier frisson ? Une minasse en lucarne de Niang, faisant très sérieusement flipper le public de Roudourou. Le second ? Une tête sur la barre de Sarr et un nouveau geste spectaculaire de Niang dans le temps additionnel. Trop tard pour faire durer la série rennaise en championnat. Et voilà Guingamp relancé dans son opération maintien, à cinq petits points d' Amiens