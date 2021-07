Gold Cup : La Martinique étrillée par le Canada, les USA dans un trou de souris

Sam Vines scores his first international goal and the @USMNT fans?? go wild at Children’s Mercy Park#GoldCup21 #ThisIsOurs pic.twitter.com/GlcbFyirhL — Gold Cup (@GoldCup) July 12, 2021

Qui a dit qu'il n'y avait plus de football avant la reprise des championnats ?Cette nuit se jouait la suite de la première journée de Gold Cup. Malgré un pion d'Emmanuel Rivière dès la dixième minute en faveur de la Martinique, le Canada a su renverser la vapeur pour finalement écraser les(4-1). Cyle Larin, Jonathan Osorio, Stephen Eustáquio et Theo Corbeanu sont les buteurs des locaux.Lesaméricains, qui évoluent à domicile, l'ont emporté sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but de Sam Vines de la tête, son premier en sélection. Enfin, le Salvador a attendu la fin du match pour enfin se débarrasser du Guatemala (2-0). Dans les dix dernières minutes de la partie, Alex Roldan et Joaquín Rivas ont fait trembler les filets pour permettre auxde prendre la première place du groupe A devant le Mexique.Dans la nuit de lundi à mardi, la Guadeloupe de Jocelyn Angloma renoue avec la Gold Cup en affrontant le Costa Rica. On a déjà hâte.