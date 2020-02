Giroud et Chelsea plient Tottenham

Fou : Olivier Giroud a marqué un but. Presque aussi fou : Chelsea a gagné un match en Premier League. C'était logique et mérité, à domicile face à Tottenham avec un autre but de Marcos Alonso et un CSC d'Antonio Rüdiger (2-1). Et cela permet aux Blues de conforter leur quatrième place au détriment de leurs poursuivants, et de préparer sereinement un gros morceau : la réception du Bayern en C1.

80

Parade, poteau, but

Chelsea (3-4-2-1) : W. Caballero - Azpilicueta (c), A. Christensen, Rüdiger - R. James, Jorginho, Kovačić, M. Alonso - Barkley (Willian, 77e), Mount - Giroud (Abraham, 71e). Entraîneur : Frank Lampard.



Tottenham (5-4-1) : Lloris (c) - Tanganga, D. Sánchez, Alderweireld (Aurier, 78e), Vertonghen, B. Davies - Lo Celso, Ndombele (Lamela, 63e), Winks, Lucas Moura, Bergwijn (Alli, 78e). Entraîneur : José Mourinho.



Le voir titulaire en Premier League était déjà un évènement, mais Olivier Giroud a décidé de faire de ce samedi un quasi-jour férié : il a planté dès la quinzième minute pour lancer Chelsea vers un succès précieux contre son voisin et adversaire direct. En réalité, il n'y a pas vraiment eu match, contrairement à ce que le tout petit point de différence entre les deux équipes au coup d'envoi et le minuscule but d'écart à l'arrivée peuvent laissait imaginer. Le combat pour la quatrième place qui avait lieu à Londres a basculé du côté bleu de la capitale, et ce n'est pas le seul enseignement du match.Tottenham, dans son 5-4-1 posé par José Mourinho, passe d'abord dix bonnes minutes à subir (83% de possession pour lesaprès 12 minutes), mais c'est le remuant Lucas Moura qui allume la première mèche sur une combinaison astucieuse des(10), butant sur un Willy Caballero une nouvelle fois préféré à Kepa Arrizabalaga. De quoi énerver les locaux : la réponse vient de Mason Mount, à l'appel tranchant, pas plus en réussite devant Hugo Lloris (12), et de Ross Barkley qui croise trop (14). Puis Stamford Bridge peut souffler, au quart d'heure de jeu, à la suite d'une action en trois temps : parade de Lloris devant Giroud, poteau de Barkley et demi-volée victorieuse du G, récompensé de son bon début de partie par son premier pion en Premier League depuis neuf mois et demi. En milieu de première, Marcos Alonso ne passe pas loin de signer un golazo du droit (23). Pris par la dalle des locaux, mangé dans l'entrejeu avec un Mateo Kovačić en état de grâce (et malgré l'absence de N'Golo Kanté), lesont du mal à exister si ce n'est l'espace de deux minutes à la demi-heure de jeu : Lucas, à l'aise dans son association avec Steven Bergwijn, a une opportunité annihilée par un tacle salvateur de César Azpilicueta (34), puis Caballero s'emploie sur corner devant Davinson Sánchez et est proche de se faire avoir par le jeune Japhet Tanganga (35) qui enchaîne les titularisations dans le couloir droit desMais ce derby londonien est visiblement pour Chelsea, et le début de deuxième le confirme, avec une action limpide superbement conclue par Alonso, après un décalage intelligent de Barkley (). Pas rassasié, l'Anglais essaye de planter le troisième dans la foulée (50). Déjà dans la panade, Tottenham manque de se retrouver à dix après une caresse de Lo Celso sur le genou d'Azpi (51), mais peut compter sur la clémence de Michael Oliver. Le danseur Tanguy Ndombele, de retour dans le onze du Mou, souhaite ensuite sonner la révolte juste avant sa sortie, mais est repris par Reece James (61). Les entrées d'Erik Lamela et Dele Alli ne peuvent réellement faire basculer la tendance malgré une possession qui a changé de camp au fil du deuxième acte, et c'est même Tammy Abraham qui aurait pu lui aussi faire trembler les filets sur un super boulot de Mount (80). Le public dess'offre un frisson sur un coup franc d'Alonso, tout près du doublé, envoyé sur l'équerre de Lloris (82). Finalement, Lamela réussit à sortir de sa boîte à l'orée du temps additionnel, provoquant le CSC un peu moche d'Antonio Rüdiger (2-1, 89). Pour du beurre : cet après-midi, c'était fête à Stamford Bridge, et rien n'aurait pu contrarier cela.