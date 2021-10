Piqué décoince le Barça contre le Dynamo Kiev

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Mingueza (Coutinho, 46e), Piqué, Lenglet, Alba - Gavi (Sergi Roberto, 69e), Busquets, F. De Jong - Dest, L. De Jong (Fati, 46e), Depay (Agüero, 75e). Entraîneur : Ronald Koeman.



Dynamo Kiev (4-2-3-1) : Buschan - Kedziora (Tymchyk, 79e), Zabarnyi, Syrota, Mykolenko - Sydorchuk, Shaparenko - Tsygankov, Buyalskyi, De Pena (Vitinho, 61e) - Supryaga (Garmash, 61e). Entraîneur : Mircea Lucescu.

CG

Une victoire, et puis c'est tout.Après avoir commencé sa campagne en Ligue des champions par deux claques, le FC Barcelone a attendu la réception d'une faible équipe du Dynamo Kiev pour obtenir un premier succès dans ce groupe E (1-0). Si les Catalans auront globalement dominé la partie, ils n'auront pas brillé, multipliant les offensives brouillonnes en première période, avec un Dest peu à son aise dans le trio offensif et un Luuk de Jong trop maladroit pour faire la différence. Ce sont finalement deux anciens de la maison catalane qui ont trouvé la faille dans la défense ukrainienne, Piqué se chargeant de transformer une galette d'Alba du plat du pied pour tromper Buschan. Déjà buteur contre le Dynamo Kiev la saison dernière à la même époque, le champion du monde aura eu le mérite d'offrir un petit moment de bonheur au public du Camp Nou.Ronald Koeman a pourtant tenté de modifier ses plans au retour des vestiaires en lançant Coutinho et Fati, préservé au coup d'envoi en vue du Clásico, pour plier l'affaire. Mais la seconde période n'a guère été plus emballante, même si le nouveau numéro 10aurait pu doubler la mise d'un enchaînement remarquable suite à une erreur de Buschan. Un simple éclair dans une grisaille collective où Depay n'a pas su tirer son épingle du jeu avant d'être remplacé par Aguëro, qui a pu jouer un quart d'heure après sa première apparition le week-end dernier. Le Barça aurait même pu se faire peur si le Dynamo Kiev avait mieux géré ses rares offensives et coups de pied arrêtés (0 tir cadré). Résultat, les Ukrainiens glissent à la dernière place et laisse Barcelone se relancer.Pas de quoi donner envie aux adorateurs de la merveilleuse Ligue 1 de délaisser le traditionnel multiplex pour se poser devant le Clásico, dimanche à 16h15.