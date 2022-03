Gérard Lopez se dédouane et pointe du doigt ses joueurs

Le match d’aujourd’hui était inadmissible. J’ai échangé avec nos supporters à la mi-temps. Ils étaient écœurés et je les comprends. L’ensemble des salariés et du staff fait son maximum tous les jours pour l’équipe. 1/2 — Gérard Lopez (@gerard_lopez_) March 20, 2022

BB

Un chef, c'est pas forcément fait pour cheffer, en fait.Bordeaux est plus en crise que jamais. Battus 2-0 ce dimanche face à Montpellier alors qu'ils évoluaient à onze contre neuf pendant 45 minutes , les Girondins et plus principalement les cadres, Laurent Koscielny et Benoît Costil, ont été pris à partie par leur public. Gérard Lopez, le propriétaire du club, qui n'était pas présent ce dimanche lors de la déroute bordelaise, a décidé de se ranger du côté des supporters et a ciblé les joueurs dans un message posté sur ses réseaux., a déclaré l'ancien propriétaire du LOSC. Pour lui, la performance des joueurs ce dimanche était. Une belle manière de se rapprocher du public et d'éventuellement échapper aux critiques. Par la même occasion, il a aussi retiré toute responsabilité aux dirigeants bordelais, incriminant uniquement les joueurs :