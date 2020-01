Futsal : La sélection mauricienne rappelée par son gouvernement

AB

A la maison !La Coupe d’Afrique des Nations de futsal, qui a débuté le 28 janvier dernier à Laâyoune, au Maroc, fait beaucoup parler d’elle, mais surtout pour des raisons politiques. En effet, l’Île Maurice, après avoir disputé un premier match face à la Guinée Equatoriale (2-4), a été sommée par le gouvernement mauricien de plier les gaules et de rentrer dare-dare à Port-Louis, alors que les insulaires s’apprêtaient à affronter la Libye.Ce sont évidemment des considérations politiques qui ont obligé les joueurs et leur staff, particulièrement déçus – ils l’ont fait savoir - , de faire leurs valises. Laâyoune, où se déroule la compétition, se situe au Sahara Occidental. Or, celui-ci, qui est sous contrôle marocain à 80 %, est revendiqué par le Royaume, mais aussi par le Front Polisario, qui a proclamé la république Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) en 1976, après le départ des Espagnols.Pour la petite histoire, l’Île Maurice, qui reconnaît la RASD comme un Etat à part entière, avait remplacé quelques jours avant le début du tournoi l’Afrique du Sud, qui avait déclaré forfait. La Nation Arc-en-Ciel reconnaît elle aussi la RASD, et le parti au pouvoir, l’ANC, entretient des relations étroites avec le Front Polisario. Le gouvernement mauricien a fait plus fort, en attendant que la sélection soit sur place et qu’elle ait disputé un match, pour exiger son retour au pays. Le problème, c’est que la délégation mauricienne est toujours bloquée à Laâyoune, puisqu’elle doit rembourser des frais liés à son séjour.Une question nous vient à l’esprit : quand les politiques décideront-ils d’arrêter de se mêler de tout ?