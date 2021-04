Fredy Guarín arrêté par la police pour avoir agressé ses parents

Fredy Guarín has been arrested by Colombian police after allegedly assaulting his father and other family members. pic.twitter.com/SYUgI2wMOX — Zach Lowy (@ZachLowy) April 1, 2021

LF

L'ancien Stéphanois est tombé bien bas.Vous vous souvenez sans doute de Fredy Guarín et de sa frappe de balle surpuissante. Et bien, sachez que le Colombien fait désormais parler de lui pour de moins nobles raisons. Il a été arrêté ce jeudi par la police de Medellín après avoir frappé des membres de sa famille. Selon Noticias RCN , le joueur était apparemment sous l'emprise de stupéfiants. Sur la vidéo de son arrestation, on aperçoit le milieu de terrain ensanglanté., raconte le directeur de la police nationale, Jorge Luis Vargas.L'ex-joueur du FC Porto et de l'Inter Milan venait de s'engager avec les Millonarios , dans son pays natal.Ça sent la fin de carrière tout ça.