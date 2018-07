Épisode 30: France-Pérou, terrain glissant, la fougue iranienne et le métro de Moscou

SOFOOT.com // Podcast // En partenariat avec Deezer

Aujourd'hui, à 17h, la France joue son deuxième match du Mondial contre le Pérou. On prend des nouvelles des Bleus et on zoome sur les Péruviens. Quel joueur faut-il craindre ? À quoi peut-on s’attendre ? Et, bon sang de bois, qui a tracé les lignes de Nazca ?

