Barça : l'import, c'est les trois points ?

Dans un Barça en pleine crise économique et sportive, de plus en plus de gamins débarquent au club en post-formation avec la ferme idée de se faire une place dans un effectif qui ne demande qu’à retrouver un peu d’éclat. Après l’éclosion de Pedri, arrivé à 17 ans en Catalogne, Pablo Torre veut lui aussi faire ses preuves au bord de la Méditerranée, et tant pis si celui âgé de 19 ans n’a connu pour l’instant que l’élite de la troisième division espagnole à Santander. Quand le FC Barcelone n’a plus de sous, il a des idées.

« Depuis l’arrivée de Xavi, certains joueurs formés ici ont leur chance parce qu’ils comprennent ce qu’il demande, et d’autres sont arrivés parce qu’ils correspondent au jeu que Xavi souhaite développer. »

Efficace et pas cher, c'est le recrutement que je préfère

« Au moment de Messi, Neymar et Suárez, on a perdu une génération qui devrait aujourd’hui être entre l’équipe B et l’équipe A. »

Masia de retraite

Une dream teen qui donne la marche à suivre

Après plus d’une décennie passée à glaner tous les titres sur son passage, à afficher une équipe de rêve avec des jeunes issus du centre de formation, le FC Barcelone se trouve à un point de non-retour. L’appât du résultat ayant été plus fort que celui de la structuration au long terme, l’équipe flamboyante se délite peu à peu quand les plus grandes stars signées au prix d’or ne mettent plus un pied devant l’autre, ou quittent un club en faillite pour trouver une meilleure fiche de paie ailleurs. En 2022, le club catalan ne fait plus autant rêver, même s’il reste une énorme puissance économique et marketing, ce qui lui permettra assurément de se relever en très peu de temps.Pourtant, de plus en plus de gamins peu frileux viennent se frotter au mastodonte, convaincus que les places laissées vacantes par des stars irremplaçables financièrement peuvent à terme devenir les leurs, quitte à faire un tour en troisième division avec l’équipe B pour gratter une place ensuite chez les pros., rappelle Carles Martínez, ancien formateur au club entre 2015 et 2019.Au-delà d’opportunités grandissantes, c’est aussi une façon pour le club de se régénérer à bas coûts. Pedri, par exemple, a rejoint le club à l’été 2019 contre 17,5 millions d’euros, avant de retourner en prêt un an dans son club formateur de Las Palmas. Pablo Torre, seule et unique recrue de ce mercato estival du FC Barcelone pour l’instant, a été transféré en provenance du Racing Santander contre 5 millions d’euros, et intégrera l’équipe réserve à la rentrée, comme cela était initialement prévu pour le crack des Canaries, qui a fini par griller les étapes., avance celui qui a également été formateur à l’Espanyol, avant d’en venir au nerf de la guerre.Une stratégie qui permet au Barça de se défaire des contraintes imposées par LaLiga en matière de, tout en renforçant son équipe première. Une combine qui a notamment permis à Gavi de jouer 46 matchs avec la bande à Xavi, tout en n’ayant qu’un contrat de réserviste. Un règlement que le championnat espagnol s’est d’ailleurs empressé de changer à l'orée de la saison 2022-2023, obligeant les clubs à compter les salaires des moins de 23 ans ayant disputé 30% des matchs comme ceux de joueurs de l’équipe première. Ce qui ne devrait pas pour autant freiner le Barça dans sa lubie des jeunes joueurs, qui bénéficie aussi à ceux présents depuis plus longtemps dans les rangs de la Masia.Devant faire face à une reconstruction urgente, propulsant par la même occasion Xavi au poste d’entraîneur principal à tout juste 41 ans, le Barça a trouvé dans la Masia l’assurance d’un succès plus ou moins immédiat avec une garantie : celle du jeu., étaye Pau Moral, entraîneur des plus jeunes entre 2014 et 2021.Le nouveau grand manitou du Barça s’est d’ailleurs montré décisif lorsqu'il a fallu convaincre le très convoité Pablo Torre de signer en Catalogne et nulle part ailleurs., raconte Estaban Torre, père de et ancien professionnel.Preuve en est que le gamin du Racing aux 10 buts et 9 passes décisives en 30 rencontres n’arrive sûrement pas pour répéter ses gammes avec l’équipe réserve.Même s’il ne prétendra certainement pas à un poste de titulaire dès le mois d'août, l’arrivée prématurée d’un gamin de 19 ans n’ayant fait ses preuves qu’en troisième division permet aussi une chose : lui faire gagner du temps et accélérer ce fameux processus de post-formation, afin qu’il ingurgite au plus vite les rudiments du jeu catalan. Si l’objectif est de ramener ces jeunes dans les rangs de la Masia le plus tôt possible, à l’image de Gavi et Nico, arrivés au club à l’âge de 12 ans, Carles Martínez rappelle aussi que le rôle du Barça est de savoir recruter sur le tard, lorsque certains joueurs ont échappé aux radars des recruteurs. À l’image de Ronald Araújo, défenseur central récemment prolongé et arrivé au Barça B à 18 ans., précise celui qui est en charge aujourd’hui des U20 du Koweït.D’autant que ces jeunes débarquant en Catalogne sur le tard viennent combler un vide : celui laissé par les générations 2001 et 2002, ayant tous quitté beaucoup trop tôt leurs pénates de la Masia pour tenter leur chance ailleurs., regrette Carles Martinez, qui a eu entre ses mains cette génération chez les U16.Une génération qui manque donc à l’appel aujourd’hui, dans un FC Barcelone prenant enfin en compte ses. Mais le club ne refera pas la même erreur : les générations 2003, 2004 et 2005 sont déjà bichonnées par la direction, qui s’est chargée de faire un grand ménage dans son équipe réserve afin de leur laisser la place. Tant pis s’il faut rompre à l’amiable des contrats signés par l’ancienne direction avec des joueurs d’expérience censés garantir la compétitivité de l’équipe B., s’enthousiasme Pau Moral, exilé à Doha dans le club d’AlRayyan.Les deux formateurs en sont persuadés : cette arrivée de jeunes en post-formation ne fera que tirer vers le haut des générations de la Masia toujours au rendez-vous, qui n’auront qu’à être guidés par quelques vétérans afin de définitivement faire remonter la pente au club., se souvient Carles Martínez, qui garde toujours un œil sur son ancien club.