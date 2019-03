Mercadal : « Quand on perd, j'ai honte »

« Courbis ? Au départ, c'est une idée du président. Moi, face à ça, j'avais deux réactions possibles : soit je m'opposais et je pensais à ma petite personne avec un ego mal placé ; soit je voyais l'arrivée de Rolland comme une chance. Parce que c'est quelqu'un d'expérimenté, qui a un bagout, qui peut redonner confiance à des joueurs qui avaient perdu confiance avec les résultats négatifs... On travaille avec un respect mutuel, c'est comme ça que je le ressens. »

Propos recueillis par Maxime Brigand

Pour l'instant, vu qu'on a joué mercredi, on est surtout dans la récupération. On ne peut pas dire qu'on arrive dans la peau du favori, c'est le moins que l'on puisse dire. Je sais que si on en est là aujourd'hui au classement, c'est parce que le groupe a des défauts, mais ce groupe garde beaucoup d'envie, de désir.On vient de jouer Lyon, là on affronte le PSG... C'est les meilleurs, on le sait, donc l'idée, pour nous, est de s'étalonner. Bon, si en s'étalonnant, on a la possibilité de gratter un point, on ne s'en privera pas, mais on va surtout utiliser ce match pour préparer le sprint qui nous attend derrière.Beaucoup de plaisir, déjà. Sincèrement, je suis heureux de préparer ces matchs, de travailler avec des joueurs de Ligue 1 qui doivent affronter le week-end d'autres joueurs de Ligue 1, c'est un honneur. Maintenant, sur le plan purement sportif, on avait un peu anticipé les choses, on se doutait que ça ne serait pas simple et qu'on se retrouverait probablement dans cette situation. Il y a eu beaucoup de changements au club durant l'été, je suis arrivé au début de ce qu'on appelle la saison de transition. Alors, être en difficulté, j'y étais préparé, mais on se bat pour exister dans cette division.J'avais des possibilités en Ligue 2, j'avais surtout aussi la possibilité de rester dans mon club, au Paris FC, parce que j'y étais bien, mais j'ai eu cette proposition. C'est un club de Ligue 1, ça n'arrive pas tous les jours, et j'ai eu la chance de rencontrer un présidentqui avait envie de faire confiance à un entraîneur qui vient des divisions inférieures. Honnêtement, je ne pouvais pas refuser. Il n'y a eu aucun mensonge : je savais où je mettais les pieds, je savais que le club vivait quelques changements, qu'il y aurait quelques changements dans l'effectif, que Caen sortait d'une saison difficile... C'était un défi, mais un beau défi : maintenir le club, puis construire dessus ensuite.C'est une histoire d'hommes, avant tout. Je connaissais déjà très bien Christophe Manouvrier, le préparateur physique. On est ensuite allés chercher Hervé Sekli pour les gardiens, parce qu'on a des connaissances communes et parce que j'avais la conviction que c'était quelqu'un de fiable. Ensuite, il me fallait un adjoint expérimenté à ce niveau, d'où la présence de Michel Audrain. Quand tu es à ce niveau, tu as besoin d'un staff soudé, qui partage une approche technique commune et qui est capable de se protéger quand ça secoue.C'est une façon de parler, c'est sûrement un peu fort, mais c'est un staff qui travaille beaucoup. On sait qu'on a besoin de bien bosser pour être armés parce qu'on part de loin. Peut-être qu'on se tue trop parfois, ce qui explique qu'on manque parfois un peu de fraîcheur, mais personne ne peut nous reprocher de tricher. On est incapables de faire autrement.Au départ, c'est une idée du président. Moi, face à ça, j'avais deux réactions possibles : soit je m'opposais et je pensais à ma petite personne avec un ego mal placé ; soit je voyais l'arrivée de Rolland comme une chance. Parce que c'est quelqu'un d'expérimenté, qui a un bagout, qui peut redonner confiance à des joueurs qui avaient perdu confiance avec les résultats négatifs... On travaille avec un respect mutuel, c'est comme ça que je le ressens et personnellement, je prends beaucoup de plaisir à ses côtés.Quand tu n'as pas de bons résultats, tu commences à écouter un peu ce qui se dit à l'extérieur et de la part de certains, il y a un peu de haine dans les propos. Ce n'est pas quelque chose qui ne concerne que nous, mais les joueurs écoutent ça aussi... Alors, forcément, Rolland est arrivé dans ce contexte et ce qu'il a dit au groupe a été très important, car tout à coup, certains ont été validés. Il n'a pas dit que tout ce qu'on faisait été super, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui, mais il a fait comprendre qu'il existait des possibilités de s'en sortir, que tout n'était pas noir... Forcément, ça fait du bien, ça a un poids.Douter, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais, en tout cas, on s'est beaucoup remis en question. L'effectif a été un peu construit à la hâte, ça c'est vrai, on n'a pas forcément les bonnes complémentarités aujourd'hui, on n'a pas vraiment réussi à faire un coup cet hiver... Donc la solution, c'était Rolland Courbis. On a pas mal cherché, on cherche encore, on se creuse la tête chaque matin, on discute en permanence.C'est difficile, oui, évidemment... Mais je l'ai fait de manière logique. Quand tu débutes ta saison, tu tentes des choses, tu essaies, mais à un moment donné, tu es obligé de réajuster. Encore une fois, on sait qu'on a des manques dans certains domaines. La grosse erreur, pour un entraîneur, c'est de s'entêter dans son coin et de ne pas avoir d'ouverture d'esprit. C'est là que l'arrivée de Rolland est précieuse et le prouve : il ne vient pas là en donneur de leçons, il vient pour échanger et réfléchir avec nous.Oui, et jamais je ne m'en prendrai à mes joueurs. Le groupe a des particularités techniques et des manques techniques parce qu'on n'a pas pu anticiper le recrutement. Aujourd'hui, il n'est pas complémentaire dans certaines zones, on le sait. On a aussi un manque en matière de leaders, donc on doit trouver une compensation. Rolland Courbis est, en quelque sorte, ce leader qu'on n'a pas pu recruter cet hiver. Ce n'est pas que ça, mais c'est aussi ça.Maintenant, on a la chance d'avoir un booster, mais, pour moi, la préparation mentale, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Tu n'achètes pas une mentalité, il faut structurer cela et très tôt. Le club était dans une restructuration, et tu ne peux pas tout faire d'un coup. Si j'ai la chance de continuer à Caen, j'espère pouvoir le mettre en place, et en Ligue 1 si possible. Dans ce cadre, Rolland peut se permettre d'intervenir aujourd'hui, car il sait ce que c'est que de se battre pour un maintien : il a gagné, il a perdu, mais il a tout vécu. Donc on est à son écoute et on bosse, car on sent qu'il y a beaucoup d'amour pour ce club.Il y a l'aspect football pur, mais il y a surtout l'aspect humain. Aujourd'hui, on est dans une situation tellement compliquée que tu ne peux pas te tromper sur les hommes. Un groupe, ce n'est pas simple, car tu as une multitude de personnalités, mais aussi de situations : il faut aussi bien arriver à motiver des joueurs qui sont en prêt et qui savent très bien qu'ils vont repartir, des joueurs qui sont en fin de contrat, des garçons qui sont peu utilisés... C'est une gestion complexe, mais tu apprends, c'est nouveau, mais par le passé, j'ai connu des mois où des joueurs n'étaient pas payés, où il fallait faire la nounou...Ici, c'est autre chose. L'autre aspect que j'ai découvert, c'est le changement de pression médiatique car en Ligue 1, tu découvres de nouveaux acteurs qui ont construit leur univers sur des choses acides. C'est une donnée importante, on sait que les journaux doivent vendre, qu'il faut écrire et écrire... Mais derrière, tu as des familles et il faut le gérer. Dans les divisions inférieures, tu es moins exposé et il y a certainement plus de bienveillance.Oui, et c'est vraiment compliqué parfois... Il y a des histoires qui sont écrites, il faut produire de l'information et même si les histoires sont fausses, peu importe, il faut vendre. Prenons l'exemple de Fayçal Fajr. Vous pouvez l'appeler, je peux vous dire que j'ai une proximité avec lui sur le plan humain et footballistique. Je l'apprécie beaucoup, il a déjà dit qu'il était revenu au club pour moi, et j'adore coacher ce garçon qui, au-delà d'être un super footballeur, est un mec en or. Et là, un matin, j'ai appris qu'on avait des soucis. Derrière, tu es obligé de te remettre dans ta bulle face à autant de bêtises.Je suis entier, donc je suis capable d'exploser quand on prend un but, comme de vomir une défaite. Je vis ce métier avec passion, je sais que ça peut déranger, mais je m'en fiche complètement. Je suis comme ça, je ne vais pas changer maintenant. Donc quand on perd, j'ai honte, je prends tout pour moi et j'entre dans une forme de micro-dépression. Le lendemain, tu te relèves et tu repars, mais je n'arrive pas à jouer un rôle. Le problème, quand tu as cette nature, c'est que quand tu gagnes, tu es dans l'euphorie, tu peux te permettre d'aller en ville, de parler avec les gens, mais sinon, tu as honte. Après une défaite, j'ai honte de me présenter aux administratifs, même si je sais qu'ils ne nous en veulent pas.Et c'est le plus dur. C'est mon mal-être du moment, mais il faut du temps pour atteindre le style, il faut que tu aies choisi le maximum des hommes en place... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est compliqué, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps, de la patience. Actuellement, je prends du plaisir en regardant ce que fait Lille par exemple : ils ont galéré l'année dernière, mais Galtier a réussi à mettre en place quelque chose de fort, de solide, mais aussi de très facilement identifiable. Je rêve que ça nous arrive. C'est aussi le cas de Strasbourg, qui a connu l'enfer l'an passé et qui vit de bons moments aujourd'hui.Le président a prouvé qu'il me faisait confiance : il aurait pu me virer. Il a fait un autre choix, je suis persuadé qu'il croit en nos méthodes, qu'il a conscience que cette mission n'est pas simple à mener, donc il est plus dans l'idée de nous aider. Après, il ne faut pas perdre de vue que l'important dans cette histoire, c'est le Stade Malherbe, pas l'entraîneur du Stade Malherbe. Je ne serai peut-être qu'un petit maillon qui aura travaillé durant cette année compliquée et qui laissera la place à quelqu'un de plus frais dans quelques mois, mais je ne le sens pas comme ça.Jamais. Je n'ai jamais senti ça de la part du président, du comité directeur ou de quelqu'un... Il y a toujours eu un soutien et ce n'est pas de la langue de bois. Et j'essaie de le présenter aussi comme ça à mes joueurs : on est en vie. Après Toulouse, j'ai encore tenu ce discours à mes joueurs, même si ce match semble être un défi de plus sur notre route : on fait un bon match, j'aurais aimé le gagner, même pour Rolland, mais on se fait de nouveau égaliser dans les dernières minutes, on nous remet la tête sous l'eau, mais on n'abandonne pas. On n'abandonnera pas.J'avais l'impression de ne pas arriver à faire progresser mes joueurs, oui. C'est difficile à admettre et je n'arrive pas à mentir. Je me demandais tout haut si j'étais capable, vraiment, de faire grandir ce groupe. Souvent, tu vois tes circuits, un morceau de ta patte, mais là, c'était plus compliqué encore, même si je pense qu'on a quelques satisfactions entre la saison du jeune Yoël Armougom, celle de Brice Samba... Tu dois prendre des individualités, les faire mûrir et il n'y a que comme ça que tu fais grandir ton équipe dans son ensemble. Sans les résultats, c'est dur. Mais on garde confiance et j'ai la conviction qu'on peut se sauver avec ce groupe. On sent qu'on n'est pas loin, que quelque chose est là.Je n'ai pas ressenti d'hostilité parce que je pense qu'autour de nous, tout le monde a conscience que la saison est difficile et qu'on a construit ce groupe comme on pouvait. Les gens sont plus dans l'idée de nous filer un coup de main, même si ça leur arrive de siffler. Et je comprends les sifflets : ceux qui viennent au stade payent pour un spectacle, ils applaudissent quand on marque, ils peuvent se plaindre quand ils ne se sentent pas représentés. Car on est là-dedans. À Caen, si vous taclez, que vous vous battez, que vous suez pour ce maillot, les gens vous porteront. Quand on est sifflés, c'est qu'on n'a pas mis ces ingrédients et il faut accepter la sanction.