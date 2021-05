Eugénie Le Sommer va faire une pige aux États-Unis

2

Legends to the League @OLfeminin legends, Sarah Bouhaddi and Dzsenifer Marozsán, are coming to the NWSL for the 2021 season. MORE: — National Women's Soccer League (@NWSL) April 19, 2021

Eugénie Le Sommer a besoin de découvrir un autre championnat.Celle qui fait les beaux jours de l'Olympique lyonnais depuis 2010 va être prêtée à un club américain d'après L'Équipe . Et pas n'importe quel club, puisqu'elle posera ses valises au sud de Seattle, à l'OL Reign, franchise détenue par Jean-Michel Aulas et son OL Groupe.À partir du 5 juin et jusqu'au mois de décembre, elle vivra le rêve américain en compagnie de Sarah Bouhaddi et Dzsenifer Marozsán, deux autres Lyonnaises qui ont déjà officialisé leur départ au pays de l'Oncle Sam. Elles partageront le vestiaire avec une autre grande figure du football féminin, Megan Rapinoe, et auront pour objectif de remporter la National Women's Soccer League (NWSL).Avant peut-être de revenir en France gagner une nouvelle Ligue des champions.