Et si Angleterre-Danemark avait eu lieu pendant l'Euro 2020 en 2020

Que se serait-il passé si cette demi-finale avait eu lieu à sa date initiale ? Certainement quelque chose de ce style : poussé en prolongation - malgré le doublé de Jens Stryger Larsen - par une Angleterre accrocheuse (2-2), le Danemark a résisté et s'est héroïquement qualifié pour la finale grâce à un arrêt de Kasper Schmeichel sur Harry Kane lors des tirs au but. Comme un air de déjà-vu.

Angleterre (4-3-3) : Pickford - Alexander-Arnold, Maguire, Mings, Chilwell - Oxlade-Chamberlain, Rice, Barkley (Mount, 102e) - Vardy (Sancho, 120e+1), Kane (c), Sterling (Rashford, 78e).



Danemark (4-3-3) : K. Schmeichel, Stryger Larsen, Kjær, J. Andersen (A. Christensen, 70e), Skov - Eriksen (c), Schöne (Højbjerg, 67e), Delaney - Y. Poulsen, K. Dolberg (A. Cornelius, 78e), Braithwaite.



Tout ceci est évidemment fictif, hein.

On pensait la malédiction brisée, depuis 2018. Après trois Mondiaux (1990, 1998, 2006) et trois Euros (1996, 2004, 2012) tragiquement achevés aux tirs au but, l'Angleterre avait enfin vu le vent tourner en remportant une séance dans une grande compétition, face à la Colombie en huitièmes. Deux ans plus tard, l'ex-héros Jordan Pickford est toujours là, mais la baraka a déjà quitté les. En voyant la main ferme deKasper Schmeichel repousser sa tentative molle du plat du pied (le deuxième essai anglais de la séance), Harry Kane a empêché le football de, une fois de plus, malgré la force de caractère d'une sélection britannique qui avait cravaché pour accrocher la prolongation à quatre minutes de la fin du temps réglementaire. Résultat des courses : c'est le Danemark, comme dans un rêve devant 5000 de ses supporters, qui file vers la deuxième finale de championnat d'Europe de son histoire, notamment grâce à un Christian Eriksen de gala et surtout deux pions improbables de Jens Stryger Larsen. On ne l'attendait pas, mais le pays de Margrethe II sera au rendez-vous le dimanche 12 juin.Tout a parfaitement commencé pour les Scandinaves avec l'ouverture du score de ce dernier dès la cinquième minute, de la tête au second poteau à la réception d'un centre assassin de ce même Eriksen. Les hommes de Gareth Southgate ont mis moins de vingt minutes à revenir dans la partie, une très bonne remise d'Alex Oxlade-Chamberlain permettant à Jamie Vardy - sorti de sa retraite internationale après son excellente saison avec Leicester - d'allumer Schmeichel. Dans cette première période de folie, lessont de nouveau repartis de l'avant, et JSL a remis ça d'une lourde frappe croisée à l'entrée de surface après un mauvais renvoi de Harry Maguire plein axe. Bien décidés à cette fois-ci conserver leur avantage, les coéquipiers de Kasper Dolberg ont ensuite géré en prenant le contrôle du jeu. Puis est venue la 70, et cet instant d'angoisse pour Joachim Andersen.Titularisé lors de cet Euro à la place d'un Andreas Christensen en méforme, le défenseur de l'Olympique lyonnais, qui aurait de toute façon manqué la finale à cause d'un avertissement récolté au quart d'heure de jeu, a vu sa rotule se faire la malle dans un duel avec Kane (70e) ; ce qui fera dire à Kasper Hjulmand :, dans l'euphorie générale au coup de sifflet final. Les malheurs se sont enchaînés pour les Danois, puisque au moment où ils pensaient leur ticket de finalistes composté, Jamie Vardy a surgi au milieu d'un cafouillage sur un coup de pied de coin botté par Ross Barkley et a emmené tout le monde vers 30 minutes supplémentairesavant d'aller envoyer undans le poteau de corner et son drapeau arborant un simple. L'a été un moment de souffrance pour le Danemark, à l'image de la frappe à bout portant signée Raheem Sterling - sur un service de Vardy - repoussée par Schmeichel au prix d'un bon réflexe. Le portier desse montrera également décisif quelques minutes plus tard quand Kane se présentera face à lui, et c'est le capitaine Eriksen qui aura l'honneur d'inscrire le penalty décisif pour faire chavirer tout un peuple dans l'ivresse. Dix-huit ans plus tard, la magie opère de nouveau.