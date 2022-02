Eriksen : the revenant

Huit mois après son malaise cardiaque, Christian Eriksen s’apprête à retrouver les terrains de football, du côté de Brentford. Un retour aussi bien inespéré qu’appréhendé par le monde du football, pour un joueur qui semble, à l’inverse, bien sûr de lui.

Le Danemark londonien

Le jeu ou la chandelle ?

Par Adel Bentaha

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’image revient sans cesse dans la tête de chaque fidèle supporter. Celle qui, à la 43e minute d’un Danemark-Finlande disputé le 12 juin dernier en plein Euro, a vu Christian Eriksen s’effondrer sur le gazon du Parken Stadium de Copenhague. Littéralement ressuscité par les équipes médicales présentes sur place, le meneur de jeu disait alors au revoir à une carrière de footballeur légitimement reléguée au second plan. Oui, mais : la volonté de retrouver les terrains, couplée à celle de ne pas abandonner son rêve à « seulement » 29 ans, ont primé sur le reste. Et moins d’une année plus tard, voilà le revenant Eriksen débarquant à Brentford afin de renouer avec la Premier League qui l’a tant vu briller.Avant de s’installer en banlieue ouest de Londres, Christian Eriksen aura lorgné bon nombre d’écuries européennes. D’abord désireux de poursuivre l’aventure avec l’Inter, l’intéressé s’était heurté au règlement italien, interdisant aux joueurs de Serie A le port d’un défibrillateur. La résiliation à l’amiable et logique avait dès lors laissé l’enfant de Funen dans le flou. Un entraînement spécifique lui est dès lors prescrit, l’amenant à commencer son périple au sein de l’OB Odense, son club formateur. S’en suivent le FC Chiasso (D3 suisse) et autre amour de jeunesse, l’Ajax, fin janvier. Les rumeurs de retour s'intensifient et une décision est finalement rendue publique lors des ultimes instants de ce mercato hivernal, l’envoyant garnir les rangs des, où il sera chargé d'alimenter Yoane Wissa et Bryan Mbeumo.Ce choix peu anodin coïncide en réalité avec le souhait du joueur de retrouver une structure au fort accent. Cinq joueurs danois composent en effet l’effectif de Brentford : Mathias Jensen, Zanka, Mads Bech Sørensen, Mads Roerslev et Jonas Lössl. Un contingent familier, dirigé par un compatriote tout aussi connu : Thomas Frank., rembobinait le coach du BFC pour leLe rapprochement est alors naturel pour deux hommes s’étant côtoyés lors des premières sélections d’Eriksen chez les U17 du Danemark en 2009.(l'épilogue de ce malaise cardiaque), s'émeut Frank. En quête d’un challenge au plus haut niveau, tel qu’il l’avait laissé sous-entendre lors de différentes sorties médiatiques, l’ancien de Tottenham a fini par trouver crampon à son pied.Déterminé à relancer sa carrière, Eriksen ne pouvait placer le curseur plus haut. Car si le choix de Brentford trouve sa source dans cette réflexion avant tout affective, celui de revenir en Premier League peut en revanche poser question. L’intensité et l’exigence physique du championnat anglais ne devraient effectivement laisser aucune fenêtre de récupération au Danois. Ces craintes légitimes avaient, dans un schéma quasi similaire, notamment poussé Sergio Agüero à la retraite en décembre. Souffrant d’arythmie, l’Argentin du Barça, victime d’un malaise en plein match face à Alavés, avait décidé de jouer la carte de la sécurité moins d’un mois plus tard. Mais pour Thomas Frank, le cas de sa nouvelle recrue ne laisse aucune place à l’incertitude.Eriksen n'a d'ailleurs pas hésité à mettre en avant cette ligne directrice., racontait-il lors de sa présentation à Brentford.En intégrant les, Eriksen devra donc reprendre ses bonnes vieilles habitudes. Celles qui le pousseront à gagner sa place au sein d’un collectif bien huilé, séduisant en début de saison, mais qui doit désormais lutter pour ne pas voir la zone rouge s’approcher de trop près (Brentford est 14au classement, à huit points de Watford, premier relégable). De la pression supplémentaire en résumé., détaillait Frank.La fameuse rigueur du nord.Absent du groupe pour affronter Manchester City ce mercredi et en attendant d'effectuer ses premiers pas en tunique rayée, Christian Eriksen a d’ores et déjà retrouvé le chemin de l’entraînement., s’amuse-t-il, bientôt rejoint par son nouvel entraîneur.Le Community Stadium n’attend désormais que ce moment.