En direct : Top Chef, saison 12, épisode 5

Paris et Liverpool étant quasi-qualifiés, c'est sur M6 qu'il faut zapper pour avoir droit à un peu de suspense, avec l'épisode 5 de Top Chef, un programme où même les concurrents taillés pour aller au bout peuvent sauter dès les premiers tours. Au menu, ce soir, pour les candidats : un battle géant face à la paire Etchebest-Pairet où il sera question de fromage, et une bonne soupe en guise de juge de paix. Un mercredi cocooning comme on les aime, quoi !

Donc tu fais une soupe Saint-Jacques - maïs, mais parce que tu veux la servir dans un oeuf, tu refous des oeufs dedans. C'était pas plus simple de la servir dans une coquille Saint-Jacques ?Mohamed et Chloé vont donc servir leur soupe dans des oeufs. Ça part vraiment en vrille, là.C'est marrant d'ailleurs cette pression que tous les binômes se foutent sur le service de la soupe. Guy Savoy fait un spectacle de claquettes quand il sert un potage dans son resto ou quoi ?Arnaud et Bruno jouent les laborantins, je saurais même pas vous expliquer leur mise en scène au moment de servir leur soupe infusée. Bon après j'étais vraiment naze en cuisine.Je viens de percuter que Thomas et Sarah, les deux qualifiés après la première épreuve, appartenaient aux deux équipes comptant encore trois candidats. Résultat : on a pile huit candidats en lice, deux par brigade, donc un binôme par brigade. Coïncidence ? Je ne pense pas.Il a pensé à lui demander son avis, à Charline ?Je suis complètement à côté de la plaque : Matthias mise sur une soupe foie gras-lait de coco. Je sais pas c'est quoi le pire.À noter que les brigades sont reformées pour l'occasion. Charline est donc aux premières loges pour voir le chef Etchebest mettre une énorme sauce à Matthias.Matthias qui dit «» , j'avoue que ça me fait peur. S'il saisit encore l'occasion de vanter ses origines franc-comtoises, alors ça va finir avec une saucisse de Morteau flottant dans une mare de Mont d'Or.Voici Guy Savoy, le Docteur ès soupes. Vous l'aurez compris, les candidats vont devoir préparer une soupe pour sauver leur peau.On connaissait le bon 0-0, il y a désormais «» . Merci Arnaud.C'est Sarah et Thomas qui décrochent la timbale ! Je vous remets ici la déclaration de Paul Pairet au début de l'épreuve : «» . CQFD.Et les chefs Etchebest et Pairet finissent... deuxième ex-aequo. Un binôme a donc fait mieux qu'eux !Quatrième place pour Baptiste et Mohamed. Ça lui apprendra, à Momo, à dire scarmoza.Allez, Chloé et Matthias sixièmes. Gros seum pour les deux.C'est reparti ! C'est affligeant comme Sarran joue mal la comédie. Envoyez-le chez Top Acteur !Une petite page de réclame, et on revient ! Je file me chercher un Kinder Pingui. Parce qu'ils sont bien gentils, mais ils ont pas prévu le dessert.Ah, voilà Sarah et Thomas avec leur pressé beaufort et champignons, et leurs crackers de roquefort. Bah il est passé où le troisième fromage, ils l'ont graillé ?Chloé et Matthias dégainent un combo comté, figues harissa et pain grillé. Voyons voir. Bon, Michel Sarran tousse, c'est mal barré.Momo et Baptiste qui se félicitent quand on dit de leur plat qu'il sent la pizza 4 fromages. Je suis pas sûr que ce soit un super compliment, dans le monde de la cuisine gastronomique.C'est parti pour la dégust'. Apparemment Charline et Arnaud ont frappé fort.Ah ah Philippe Etchebest qui loupe son découpage à trente secondes de la fin. Y a pas, ils savent y faire en matière de suspense chez Top Chef. Comme le PSG.Désolé les gourmix j'avais oublié de mettre mon nom, je fais un live anonyme comme les candidats et les chefs font une assiette anonyme, je suis dans l'esprit de la soirée !Bon, Keylor Navas a très envie que vous passiez la soirée avec moi visiblement.Je vous laisse tous une minute pour zapper sur RMC, juste pour voir le Barça prendre les devants à quelques secondes de la mi-temps.18 piges, Charline. À cet âge-là je me faisais des sandwichs Knack-moutarde en rentrant des cours.Salut @poneyroux ! Alors j'ai rien contre un petit PSG-Barça, mais si on raisonnait tous comme ça à So Foot, y aurait pas de live de Top Chef ce soir, ni de compte-rendu du match Liverpool-Leipzig. Faut penser aux fans de l'OM, aussi.Je lis dans les comm' que quelques-uns d'entre vous sont partis sur un écran partagé. On les voit, les supporters parisiens qui ont besoin de se détendre un peu ! Courage les gars, plus qu'un mi-temps à tenir.Pauline et Arnaud misent eux sur un oignon caramélisé, un crémeux de rocamadour, un raviole de beaufort, une mousse scarmorza et des feuilles de pissenlit et de pourpier. Y a même de la figue !Pairet panique de ouf, c'est dingue. On dirait un joueur du PSG.Paul Pairet et Philippe Etchebest vont donc «» . En français, ça donne un soufflé de beaufort fourré à la crème de beaufort avec du lard dessus.Et là, Etchebest débarque dans la cuisine et y a plus de frometon. Je déconne.Chloé qui se dédouane déjà de son taf avec Matthias : «» . Garde tes excuses pour Hélène Darroze et Michel Sarran, va.Kyky vient de faire passer les chances de qualif' de Paris à 120%. Allez, veneeeez.Baptiste et Mohamed, on dirait moi et mes potes qui cuisinons un vendredi soir à 23 heures après avoir descendu trois bouteilles de jaja. Sauf que nous, on joue pas notre avenir pro derrière.Par contre, on dit scarmoRza, Momo, scarmoRza !!! (Ce message est valable pour tous ceux qui nous lisent d'ailleurs)Les deux gus partent sur une assiette très ambitieuse, y a dix fois trop de choses pour tout vous citer là, mais je peux vous dire que ça donne envie. Perso, ce soir, j'ai fait des croques au deux fromages. Ça passe ?Ah, Baptiste. Il m'avait pas manqué celui-là. Bon courage, Momo.Paris est en train de se faire dessus, c'est extraordinaire.Donc Thomas, de la brigade jaune, atterrit avec Sarah, de la brigade violette. Le duo part sur un trio de fromage, en vue notamment de sortir un mille-feuilles de beaufort-champignons. Commentaire de Paul Pairet : «» . Pas avec moi, hein.Ouh, l'excès de confiance des deux chefs, qui se donnent 45 minutes pour plier leurs adversaires, qui ont eux 1h30 pour faire leur assiette. Ils étaient où, le 25 mai 2005, Etchebest et Pairet ?J'insiste, mais Paul Pairet ressemble VRAIMENT à Jeff Goldblum. Mais si, le type de Jurassic Park, là.Oh, ils nous mixent les brigades pour l'occasion ! On a donc cinq duos face au tandem Etchebest-Pairet.Michel Sarran et Hélène Darroze seront chargés de goûter toutes les assiettes à l'aveugle, et de faire un classement. Tous ceux qui feront mieux que le duo Etchebest-Pairet seront qualifiés. Ls autres se départageront ensuite sous les yeux de Guy Savoy, le Monsieur Soupe des chefs étoilés. Allez, on y va.Alors apparemment Philou Etchebest a rameuté Paulo Pairet pour «» . Faut vraiment être deux, pour faire une planche de fromage ?Je profite de cette latence pour vous spoiler un peu le programme du soir, qui démarrera par un grand classique, le « Qui peut battre Philippe Etchebest ? » , revisité : le chef Pairet sera exceptionnellement à ses côtés. Paraît même que c'est une première pour lui, qui n'a jamais cuisiné à quatre mains. Encore un qui ne partageait pas son goûter dans la cour de récré.Coup d'envoi de l'émission à 21h05. Toujours aussi pressés, chez M6.Incursion d'Ousmane Dembélé dans la surface parisienne... Je déconne : on est ici pour parler de choses sérieuses, pas pour parler foot (vous en faites pas, je vous tiens au courant de l'évolution du score au Parc, j'ai un oeil là-bas, Madame a braqué la télé pour le mater).