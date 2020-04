En direct : Top Chef, la guerre des restos

Au programme du soir, l'épreuve mythique de la Guerre des restos, équivalent de l'orientation de Koh-Lanta couplée à une demie-finale de Coupe du Monde. Rien que ça.

Par Théo Denmat

Haha, c'est terrible. Pas sûr que FRG rentre dans ton resto, toi.Pas mal d'intox dans cette première partie. Mais voilà les choix.C'EST PARTI !!Aaaah, le resto italien «» on dirait qu'il parle de la défense de la Juve.» , dit Diego. Ben heureusement qu'on ne choisit pas nos clubs de foot à la couleur du maillot, sinon Metz jouerait tous les weekends dans un stade vide.Oui, mais est-ce que l'un d'entre eux va oser faire une ratatouille ?Premier restaurant d'inspiration portugaise, que Martin décrit comme : «Adrien et Mallory, eux, veulent faire «» . Des maboules.Adrien et Mallory sont ensemble, Martin et Mory également, puis Diego et David.Martin-Mory ça peut CLAIREMENT partir en vrille.C'est donc l'immense François Régis-Gaudry qui décidera de quels établissements ouvriront. Parce que oui : les mecs se saignent pour faire une déco, acheter des chaises, des tables, souffler des pommes, réfléchir à un menu, et le resto le moins « tentant » selon François n'ouvrira même pas ses portes. Terrible, on vous dit.Oh écoute, c'est mieux ça que. Par contre, je crains fort que le seul Paga qui passe actuellement à la TV ce soit sur W9. Bises mon gars !Olala on a tous vu pointer la tête de Justine, là. ALERTE.JE RÉPÊTE : ALERTE JUSTINE.Par contre qu'on soit clairs : la cuisine ce soir, on s'en cogne. On veut voir Mallory ramener un cochon en fonte «» et Martin qui s'étrangle.Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez ce qui va se passer ce soir ? Les fanas de Burger Quiz, là, je vous vois. S'il y a TROIS soirs où regarder Top Chef, c'est Qui peut battre Philippe Etchebest, la Boîte Noire et, en première position, la Guerre des restos.Pourquoi ? Parce qu'on voit des jeunots courir chez Ikea pour acheter des meubles ou des vélos vintage, et essayer de monter une déco d'inspiration «» en 48h. Fantastique.On arrive à ce fameux moment de la soirée où vous n'êtes pas encore là et où je suis seul à commenterDites, vous savez ce que fait une naine quand elle veut se détendre ?Ben elle se fait couler un lavabo.YES ALLEZ, CE SOIR ON EST EN DIRECT POUR UN ÉPISODE FOU DE TOP CHEF !