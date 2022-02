En direct : Super Bowl LVI

Les Bengals de Cincinnati de Joe Burrow vont-ils remporter leur premier Super Bowl ? Les Rams de Los Angeles de Matthew Stafford et de Odell Beckham Jr. vont-ils s'imposer à domicile dans leur antre du SoFi Stadium ? Le concert de la mi-temps avec Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar sera-t-il le meilleur de tous les temps ? Le football américain est-il meilleur que le football ? Réponses ici.

Cincinnati Bengals 0-0 Los Angeles Rams

Par Steven Oliveira

Et bah elle est validée cette interprétation hein. De toute façon personne ne fera jamais pire que Christina Aguilera.Et maintenant place à l'hymne américain. Je veux voir tout le monde la main sur le coeur. Ou avec un genou à terre. C'est autorisé maintenant.C'est l'heure de "America the beautiful".Le match est diffusé sur la chaîne l'équipe. Et sur BeIN. Perso j'ai choisi la deuxième option.@Markusgrou Dormir c'est nul. Reste ici on est bien. Le match doit commencer à 00h30. Donc ça sera 00h45 le début à mon avis avec le quart d'heure de retard habituel.C'est l'heure de l'hommage à John Madden. Madden NFL, quel jeu.C'est seulement la deuxième fois de l'histoire qu'une équipe joue le Super Bowl à domicile. La première ? C'était la saison dernière et les Buccaneers de Tampa Bay s'était imposé à domicile.Les artistes entrent dans l'arène. Andrew Whitworth aussi (quand vous verrez le gabarit vous comprendrez même s'il reste un super joueur)Salut les fous j'espère que vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est le meilleur dimanche de l'année. Celui du Super Bowl. Alors préparez vos wings, votre Bud et installez-vous sur votre canapé. Ça va être grandiose.