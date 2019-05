En direct : suivez le multiplex de Ligue 2

20h55 : EHHHHH LA DOUBLE PEINE POUR LORIENT AVEC LE BUT LENSOIS A AJACCIO ! Sur un corner de Mesloub, Teka traine au bon endroit sur une remise de Gomis.

20h50 : ET LE PREMIER PETARD ! OUVERTURE DU SCORE DE CLERMONT PAR AYE ! Dix huitième but en ligue 2 pour lui, quand même.

Résultats :

Red Star 0-1 Paris

Orléans 0-0 Béziers

TRIPLE PEINE MEME : le Paris FC ouvre le score sur la pelouse du Red Star par Wamangituka !ET LE PENALTY RATE A LORIENT PAR HAMEL ! Que c'est mal tiré. Claude-Maurice avait pourtant tout bien fait pour offrir l'ouverture du score aux siens.Ouuuuh le quatrième corner pour Brest a failli être le bon. Nouvelle chance pour les Bretons, dans un Francis-le-Blé en folie.Pour l'instant le RC Lens se fait manger par l'ACA.Début de match timides sur toutes les pelouses. C'est tendu comme une crampe.Les vingt équipes entrent sur les dix pelouses. A noter les grosses ambiances à Brest et Nancy : qui a dit que les stades de Ligue 2 étaient tristes ?Les deux principaux enjeux : la montée pour Brest en cas de victoire contre Niort, et la descente pour Béziers, en cas de défaite à Orléans. Sinon Lens espère revenir sur Lorient et le PFC, et Sochaux sur le club des cinq à 39 points (Gazélec, Auxerre, Ajaccio, Nancy et Valenciennes).