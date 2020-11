En direct : Koh-Lanta, les quatre terres

Vu que la France a eu la bonne idée de disputer son match de Ligue des Nations face au Portugal ce samedi, nous avons le champ libre pour nous régaler devant Koh-Lanta. Avec au programme deux éliminés avec la superbe épreuve éliminatoire. Miam.

Par Steven Oliveira

Tant que Loic et Wonder Woman restent dans la compétition finalement le reste m'importe peu.Enfin c'est parti pour 15 minutes de présentation.En tout cas ça fait plaisir de vous voir déjà en place. D'ailleurs c'est quoi vos pronos pour ce soir ?Moi j'annonce un Brice qui perd l'épreuve et Ava qui est éliminée.J'ai l'impression que l'émission a duré 5h tellement c'était gênant.Mais il y a des auteurs derrière ? Ou alors ils font exprès de balancer ces textes pour que Canteloup se fasse virer.Vu que je suis un homme de défi, j'ai décidé de ne pas changer de chaîne. C'est un véritable enfer, je n'ai même pas esquissé le moindre sourire. Mettez moi Video Gag à la place.J'espère vraiment qu'elle se force de rire Alessandra Sublet. Car personne ne peut rigoler naturellement à ce sketch de Canteloup sur Trump et Biden. PERSONNE.Ah sympa la météo dans les jours à venir...Et si c'était le moment de déménager à Monaco ?Ouah mais j'étais passé totalement à côté du match entre le Nigéria et la Sierra Leone où le Nigeria gagnait 4-0 avant de terminer à 4-4. Quelle folie.D'ailleurs, j'ai bien peur que la malédiction SoFoot s'abatte sur Fabulous Fab...Au cas où vous n'avez pas encore lu l'interview de Fabulous Fab, c'est ici que ça se passe.Salut les ami(e)s vous allez bien ? J'imagine que oui car nous sommes vendredi. Et qui dit vendredi, dit Koh-Lanta. Donc bonheur. Surtout avec une épreuve d'immunité éliminatoire. Quel régal.