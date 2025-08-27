S’abonner au mag

L'OM tiendrait sa recrue du Real Madrid

L'OM tiendrait sa recrue du Real Madrid

Depuis qu’Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts en raison de sa bagarre avec Jonathan Rowe, l’Olympique de Marseille cherche à recruter un joueur au milieu de terrain. Selon les informations de RMC Sport ce mercredi, les Phocéens auraient trouvé un accord avec le Real Madrid pour le prêt avec option d’achat de Dani Ceballos.

Un deal en accéléré

Entamées ces derniers jours, les négociations entre les deux camps au sujet de l’Espagnol auraient été plutôt rapides pour une aussi belle affaire. Avec le probable départ de Rabiot avant la fin du mercato, l’arrivée de Ceballos, à la Casa Blanca depuis 2017, dans les Bouches-du-Rhône serait une sacrée plus-value pour l’effectif de Roberto De Zerbi.

Un joueur du Real à l’OM, on n’avait plus vu ça depuis le disparu Lucas Silva.

L'OM ne tiendrait plus sa recrue du Real Madrid (pour l'instant)

