L’OM ne tiendrait plus sa recrue du Real Madrid (pour l’instant)

Les joies du mercato.

Un accord aurait été trouvé ce mercredi matin entre l’Olympique de Marseille et le Real Madrid pour le prêt avec option d’achat de Dani Ceballos, selon plusieurs médias français. Dans le même temps, le journal AS assure que le milieu de terrain espagnol refuserait de partir vers la cité phocéenne. Il verrait un transfert vers la Ligue 1 comme « un recul dans sa carrière », et préférerait rester à Madrid en attendant une meilleure offre, explique le quotidien espagnol.

¡ÚLTIMA HORA! 🚨 Ceballos paraliza su salida al Marsella ▶️ Toda la info: https://t.co/BV9nOqQbnh pic.twitter.com/4XIhq8dz2W — Diario AS (@diarioas) August 27, 2025

RMC Sport précise dans la foulée que l’OM aurait décidé de se retirer du dossier après avoir appris que le joueur demandait un temps de réflexion.

Retour à la casa ?

Le joueur de 29 ans passé par Arsenal miserait sur un retour au Real Betis, où il a été formé. Un intérêt récemment réciproque, puisque le club andalou se serait renseigné sur le joueur après les complications du dossier Antony, selon les informations d’AS. Du côté de la Canebière, on n’a toujours pas de potentiel remplaçant à Adrien Rabiot, poussé vers la sortie depuis sa bagarre avec Jonathan Rowe.

Tic tac, tic tac.

L’OM tiendrait sa recrue du Real Madrid