En direct : Koh-Lanta, les armes secrètes

Le XV de France va probablement gagner le tournoi des 6 nations pour la première fois depuis 2010, mais est-ce que Antoine Dupont pourrait construire un radeau ? Est-ce que Cyril Baille pourrait manger seulement de la coco pendant une semaine ? Est-ce que Charles Ollivon pourrait trahir ses coéquipiers pour garder sa place dans l'équipe ? Non. Et c'est pour cela que ce soir il n'y a qu'un seul match qui vaille la peine et c'est celui entre les Oro et les Toa sur Koh-Lanta.

Par Steven Oliveira

L'avantage avec une épreuve iconique comme celle du Fugitif c'est qu'on a pas besoin de tenter de comprendre les explications de Denis.Candice qui chiale en voyant Tehe. Qu'est-ce que se serait si elle avait rencontré Tony Vairelles...Ah superbe. L'équipe qui gagne va bouffer chez Teheiura. Et vu qu'il est champion du monde du barbecue ça devrait être bon chez lui.Denis il aime trop demander à l'équipe adverse l'éliminé adverse. Genre ils vont dire « Bah écoutez Denis nous n'en savons rien » .ALLEZ ON PART AU CONFORT !!!!!!!C'est fou comment Vincent on ne le voit jamais sur les images. Alors qu'on le voit toujours en interview. Je le soupçonne d'être un insider qui est juste là pour commenter l'émission.Aurélien est insupportable mais il a parfaitement résumer son équipe.Écoute tonton Hervé, Candice.Il est sympathique ce Hervé quand même. Et quelle voix folle il a.Candice elle leur a tout appris niveau survie et maintenant ils la boycottent.C'est superbe les armes secrètes quand même.Sachez que Lucie en tant que championne de MMA a une page Wikipédia. L'occasion de découvrir cette belle anecdote : «Va-t-on entendre le son de la voix de Gabin ce soir ? Telle est la question.Je pense qu'en analysant la présentation de départ il est possible de savoir qui va à la réunification.ET C'EST PARTI POUR LA PRÉSENTATION QUI VA DURER 25 MINUTES !!!!On a des nouvelles sur la nomination de Teddy Riner aux Oscars ?(Et si tu lis mon live Teddy sache que je n'ai pas peur de toi et que je connais quelqu'un qui t'a battu au judo. Bon OK tu avais 8 ans mais il t'a quand même battu)@Bernardo64 Ils n'ont pas intérêt à toucher à Arnaud sinon ça va m'énerver. Et puis il a son collier SCH.Ah mais oui j'avais totalement oublié qu'on allait avoir le retour de Tehe ce soir. Bon, ça sera à mon avis en récompense du jeu de confort. Genre "Tehe va passer 5h sur votre camp et vous aider à faire du feu, une cabane, trouver à manger etc". Sauf que les rouges s'en foutent, ils ont déjà Candice pour ça.Allez on peut repasser sur TF1 ! Juste attend pour voir l'immense Aure Atika dans la bande annonce de Un homme d'honneur.@RonnieGerrard Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?Pourquoi la France joue en blanc d'ailleurs alors que c'est au Stade de France ? Et déjà pourquoi ce ne sont pas les rouges contre les jaunes ?Les poteaux de Koh-Lanta > Poteaux du rugby.N'étant pas amateur de sadomasochisme, j'ai zappé sur le rugby le temps de Canteloup. Et je vous invite à faire pareil. Sauf si vous aimez vous faire mal.@TomPouce Je comprends ton choix. Merci d'être passé dire bonjour et n'hésite pas à venir nous faire un point score de temps en temps.19 à Ajaccio ? Mais ça n'a aucun sens. Allez hop ça va déménager là-bas.Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car c'est vendredi soir. Et vendredi C'EST KOH-LANTA !!!!! Donc c'est clairement le meilleur jour de la semaine.