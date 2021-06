En direct : France - Hongrie sur le canapé de la rédac avec Adrien Cachot et Jérôme Niel

LIVE À SUIVRE ICI

Pour cet Euro 2021, on tente l'aventure Twitch. Et on enchaîne avec le deuxième match de poules des Bleus contre la Hongrie.Au programme : 4h de live avec présentation des équipes et leurs histoires, réactions au match et actions chaudes, quiz EDF à la mi-temps (avec cadeau pour le premier ou la première), notes à la fin de Kevin Charnay, journaliste sofoot.com en charge de donner les bons et mauvais points, et débrief avec vous sur le tchat.Pour cette rencontre, nous serons en compagnie de nos chouchous de la saison 2020 de: Adrien Cachot et Mory Sacko, ainsi que l'humoriste-acteur-vidéaste Jérôme Niel.