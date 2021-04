En Colombie, un club démarre le match avec 7 joueurs

MDR

Voyage en absurdie.Le championnat colombien a sans doute été le théâtre de l'une des rencontres les plus étranges de la saison ce dimanche. Le club d'Aguilas a en effet du faire face les jours précédant la rencontre à un total de seize joueurs positifs à la Covid-19, auxquels viennent s'ajouter sept blessés. Le club demande donc un report à la ligue colombienne, qui répond froidement :Problème, c'est précisément le nombre de joueurs dont dispose le club colombien, qui décide donc de jouer la rencontre contre Chico pour éviter des sanctions, et présente avant le matchÀ sept (dont deux gardiens) contre onze, les joueurs d'Aguilas résistent 57 minutes avant d'encaisser trois buts et de voir le match finalement arrêté lorsque Giovanny Martinez se blesse et laisse ses camarades à six contre onze.Bilan 27 tirs à 2, et 88 pourcent de possession. Ça nous rappelle un match, mais lequel ?