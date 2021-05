Camavinga-Rennes : l'heure de se dire au revoir ?

Après un départ en fanfare et une précocité bluffante, Eduardo Camavinga s'apprête à boucler une saison décevante avec le Stade rennais, avant de rejoindre les Espoirs et de suivre les grands à l'Euro derrière sa télé. Rien d'anormal pour un gamin de 18 ans, même si celui-ci pourrait changer de dimension cet été en quittant la Bretagne à un an de la fin de son contrat.

« Je ne vais pas me cacher derrière l'âge »

Camavinga à Rennes : stop ou encore ?

Les amateurs de vignettes Panini ne pourront pas passer à côté du visage d'Eduardo Camavinga pour compléter leur collection Euro 2020 cette année. Une petite consolation pour le milieu de terrain rennais, pas convoqué chez les grands par Didier Deschamps mardi soir, mais dont le sticker devrait faire quelques heureux parmi les passionnés de l'album iconique. Près d'un an après avoir découvert les Bleus et le grand monde, le joueur de 18 ans bouclera sa saison à l'étage du dessous, où il tentera de remporter l'Euro avec les Espoirs,dixit son entraîneur Bruno Genesio. Une régression pour Camavinga ?, assurait-il au Parisien en mars dernier à l'aube de la phase de poules.Un discours lucide, posé, mature, alors que le gamin de Fougères va conclure sa première saison pleine chez les professionnels avec Rennes contre Nîmes, dimanche soir. Une possible dernière gavotte en Bretagne avant, peut-être, de changer définitivement de dimension. Et une question : Camavinga est-il déjà trop grand pour le Stade rennais ?Si l'international français a vu sa carrière prendre un nouveau tournant en coulisses cette année, cela n'a pas été le cas sur le terrain. Les premières semaines de l'exercice 2020-2021 laissaient pourtant présager une autre saison pour le numéro 10 rennais, entre une entrée remarquée à Lille un but génial contre Montpellier , et ses premiers pas en équipe de France faisant de lui le plus jeune buteur des Bleus de l'après-guerre après son geste acrobatique contre l'Ukraine. Le vent de fraîcheur n'aura finalement pas duré longtemps, Camavinga se montrant moins convaincant sur les pelouses de Ligue 1 et de Ligue des champions avec les Rouge et Noir. Moins influent sur le jeu breton sous Julien Stéphan comme depuis l'arrivée de Bruno Genesio (malgré une poignée de très bons matchs), le joueur promis à un avenir radieux aura aussi été moins bluffant que la saison passée., a analysé Genesio ce vendredi face à la presse.Sans briller à la hauteur d'un talent qu'il lui faudra davantage exploiter, Camavinga a tracé sa route en disputant quand même plus de 40 matchs toutes compétitions confondues cette saison, entre la sélection et le club breton. Tout le monde n'est pas Kylian Mbappé, et les records de précocité ne suffisent pas toujours à garantir une régularité au haut niveau. Derrière les tresses et le sourire perpétuel d'un gamin a priori bien dans ses baskets, il y a aussi eu des chamboulements importants dans la vie d'un jeune homme. En moins d'un mois cet automne, Camavinga aura fêté sa majorité, décroché son permis, et surtout changé de représentant, quittant le réputé Moussa Sissoko pour l'agence ICM Stellar et Jonathan Barnett, un autre poids lourd dans les coulisses du ballon rond, sous l'impulsion de son papa Célestino. Un bazar suffisamment important pour perturber la saison du garçon, même si ce dernier a toujours assuré que les évènements n'affectaient pas son football., admettait-il récemment dansAu-delà de l'extrême lucidité du bonhomme derrière un micro, il y a également un destin tout tracé. Celui d'être amené à toucher les étoiles au sein d'un très grand club dans les années à venir, voire même dans quelques semaines. À un an de la fin de contrat du milieu de terrain au Stade rennais (juin 2022), le clan Camavinga a les cartes en main pour la suite, au grand désarroi du club breton longtemps bloqué par la réglementation français, un joueur mineur ne pouvant pas signer un bail professionnel de plus de trois ans, et par des négociations longtemps difficiles au cœur de cette saison entre les deux camps., persistait encore le président Nicolas Holveck il y a dix jours dans Ouest-France Il ne sera pas aisé de résister aux sirènes des cadors européens, les noms du Real Madrid, du Bayern Munich, ou encore du Paris Saint-Germain revenant dans la presse spécialisée ces derniers temps, avec la possibilité pour le milieu de monter son degré d'exigence d'un cran en découvrant autre chose. Trop vite, trop haut, pour un joueur de 18 ans comptant à peine 70 matchs de Ligue 1 ? Possible, même si Jonathan Barnett expliquait récemment à SNTV que son poulain pouvait, tout en admettant que. Un jeu d'échecs et les premières lignes d'un possible feuilleton estival qui pourrait agiter le mercato rennais., a dévoilé Genesio à 48 heures de l'épilogue de la saison.En attendant, il y a un album Panini à terminer.