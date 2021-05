Eden Hazard, Doku, Sels et Denayer avec la Belgique à l'Euro

(I don't have the app sorry I thought it was already official ??????) — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) May 17, 2021

HB

Les 26 futurs champions d'Europe de la possession sont là.Roberto Martínez vient de dévoiler son effectif pour l'Euro. On note le retour d' Eden Hazard, plus vu sous le maillot des Diables rouges depuis novembre 2019 (à cause de ses blessures et d'une absence pour Covid), ainsi que la présence de Jérémy Doku, le virevoltant ailier rennais qui a connu six capes depuis ses débuts en septembre 2020. Jason Denayer (Lyon) et Matz Sels (Strasbourg) finissent de compléter la colonie de la Ligue 1. Du côté des absents, on retient surtout celle de Marouane Fellaini, retraité du football international, une retraite dont Martinez ne l'a finalement pas sorti. Idem pour le malheureux Koen Casteels blessé de dernière minute alors qu'il réalisait une brillante saison avec Wolfsbourg. Thomas Foket fait lui partie des onze réservistes. Pour finir, Michy Batshuayi est aussi présent dans ces 26, mais il l'a fait savoir un peu plus tôt que prévu puisqu'il a fait part de sa présence avant l'annonce officielle de la liste. Après avoir supprimé son tweet, il a reconnu avoir été un peu trop vif.