Dortmund reprend le fil contre Wolfsbourg

Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus (86e, Can), Reyna (89e, Zagadou) - Haaland (81e, Tigges). Entraîneur : Edin Terzić.



Wolfsbourg (4-2-3-1) : Casteels - Baku, Pongračić (78e, Lacroix), Brooks, Otávio - Arnold, Schlager (88e, Białek) - Steffen (88e, Ginczek), Gerhardt (70e, Victor), Brekalo (71e, Mehmedi) - Weghorst. Entraîneur : Oliver Glasner.

Enfin ! Après trois défaites consécutives à domicile en BuLi, le Borussia Dortmund a renoué avec le succès dans son antre contre Wolfsbourg ce dimanche. Si tout n'a pas été optimal, lesont eu le mérite de surmonter une entame ratée et de ne pas craquer après l'ouverture du score, réussissant même le break dans le temps additionnel.Des Loups verts de rage face à des poussins jaunes sans défense : en début de match, le Westfalenstadion est une basse-cour dans tous ses états. En six minutes, Wolfsbourg a déjà pris trois fois sa proie à la gorge, mais Dortmund reste debout même s'il a perdu des plumes dans l'affaire. Le contre-pressing des assaillants fait rage, et ledoit attendre que l'orage passe pour retrouver un semblant de sérénité dans son pré-carré. Jusque-là introuvable, Haaland se signale peu avant la demi-heure de jeu par une première frappe cadrée, puis une autre (retourde Brooks alors que Casteels était battu), et une dernière à l'aube de la mi-temps, monstrueuse, que Casteels repousse comme il peut sur Sancho. Mais leanglais, qui n'a toujours pas marqué cette saison (!), flageole face au but partiellement ouvert. Entre temps, Reus s'était montré collectif au lieu de prendre sa chance en excellente position, et les spectateurs auraient crié au génie si l'imprenable Otávio n'était pas entré dans le génial cerveau du sorcier allemand (43).Le pressing du VfL se desserrant, le Borussia trouve plus facilement la faille au moment de lancer ses atouts. Casteels fait une fois de plus office de bouclier humain face à Haaland, alors que Delaney manque le bon coup d'une tête sur coup-franc. Akanji, lui, ne se trompe pas et claque son coup de casque croisé au fond. Une libération qui donne des ailes au Suisse, en souffrance depuis le début de la saison, pour se montrer décisif devant Weghorst qui se voyait égaliser. Empruntés, lesne pointeront le bout de leur museau que de manière parcimonieuse dans la surface du, qui ne rompt pas et s'assure d'ultimes minutes zen grâce à Sancho, lancé seul en contre et qui met donc fin à sa disetteAu classement, lese hisse à la quatrième place, à cinq longueurs du leader Leipzig, tandis que lestagne au sixième rang.