Dortmund plie Leipzig

Poussif en première période sur la pelouse d'un Leipzig qui avait l'occasion de prendre la tête, le BvB a haussé le ton après la mi-temps et a fait sa loi en en collant trois au dauphin du Bayern (1-3). Le gros coup du week-end est pour la nouvelle écurie d'Edin Terzić.

Olmo ça coince

RBL (3-4-2-1) : Gulácsi - Orbán, Upamecano, Halstenberg - Adams, Sabitzer (c) (Klostermann, 61e), Haidara (Hwang, 71e), Angelino - Olmo, Forsberg (Sørloth, 61e) - Poulsen (Samardžić, 88e). Entraîneur : Julian Nagelsmann.



BvB (4-2-3-1) : Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel (Can, 30e), Delaney (Zagadou, 69e) - Sancho, Reus (c), Reyna - Haaland. Entraîneur : Edin Terzić.



Lorsqu'il évoque la météo de Leipzig, sa ville de résidence depuis cinq ans, Emil Forsberg a des mots durs qui trahissant le spleen qui l'envahit quand le mercure descend. L'international suédois ne savait pas que l'hiver lipsien se révèlerait encore plus pénible, quand Dortmund viendrait glacer la Red Bull Arena comme à chaque fois depuis trois saisons, cette fois avec une ligne d'attaque Sancho-Reus-Haaland intenable et malgré 45 premières minutes timides. De quoi revenir dans le coup - et à un point du podium - pour le Borussia, et rater le coche pour son hôte du soir, qui restera deuxième malgré la cagade du Bayern vendredi Les visiteurs, patraques (et en plus privés d'Axel Witsel et de son tendon d'Achille avant la demi-heure de jeu), ont connu une frayeur dès la septième minute, les Lipsiens posant rapidement le pied sur la gonfle ; sans convertir leur conquête du terrain, toutefois, Tyler Adams gâchant une belle cartouche en se trompant au moment de centrer (26). Dans un premier acte tactique et fermé, Dortmund aura mis 30 minutes à respirer normalement et 40 à se montrer un poil dangereux, mais c'est Dani Olmo, avant la pause, qui s'est mis en valeur (41). À la reprise, le jeu dess'est enfin dégrippé à l'image d'une tentative de Marco Reus dans une angle fermé (49), et il n'a pas fallu dix minutes au sortir des vestiaires pour voir Jadon Sancho, profitant d'un trou d'air au sein de l'arrière-garde adverse, trouver les ficelles de Péter Gulácsi après un très bon travail d'Erling Haaland et de son capitaineLibéré en deuxième période, le2020 s'est essayé - en trouvant notamment la barre (65) -, Raphaël Guerreiro aussi (59), mais alors qu'on pensait le RBL enterré, Olmo a lui fait le cochon en tapant le montant (67). Le tournant du match, puisque la machine scandinave qui porte le numéro 9 du BvB a plié l'affaire dans la foulée sur une galette de Sancho, un peu plus de dix minutes avant de signer le doublé avec Reus au service. Heureusement qu'un autre Norvégien, Alexander Sørloth était là pour sauver l'honneur des locaux en deux temps, plantant pour la première fois en BuLi. Sorti à l'heure de jeu, Emil Forsberg va pouvoir patienter encore un peu avant le retour des beaux jours.