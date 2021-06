Deschamps a-t-il oublié qu'il avait 26 joueurs ?

Lors de la défaite de l'équipe de France aux tirs au but face à la Suisse (3-3, 4-5 tab) en huitièmes de finale de l'Euro 2020, les Bleus ont semblé épuisés. Seul Marcus Thuram, entré à neuf minutes du terme, avait du feu dans les jambes. Logique, il n'avait toujours pas joué la moindre seconde dans cet Euro. Tout comme Ben Yedder, Léo Dubois et Thomas Lemar (qui a joué 4 minutes en poule) qui auraient pu, eux aussi, apporter un peu de fraîcheur.

Des organismes fatigués

Le feu dans les jambes

Le football étant né au milieu du XIXsiècle, Philippe Néricault Destouches n’a jamais entendu parler du pied-ballon. Ce qui peut expliquer cette phrase écrite en 1717 dans sa pièce de théâtreCar en football, les absents ont souvent raison. Et c’est à nouveau le cas dans cet Euro 2020 où les joueurs qui sont restés en chasuble sur le banc des Bleus auraient pu apporter du jus à cette équipe de France qui en manquait cruellement. Un beau contraste avec l'Italie de Roberto Mancini qui s'est offert le luxe de faire jouer 25 de ses 26 joueurs dès la phase de poules, histoire d'être plus frais pour la suite des évènements.Karim Benzema qui sort en boitant, Raphaël Varane qui grimace, Benjamin Pavard qui manque de lucidité, les joueurs présents sur le terrain pour l’équipe de France tiraient tous la langue, ce lundi soir. Logique après une saison interminable débutée en juin dernier en raison de la Covid-19 qui n’a laissé que très peu de temps de repos aux joueurs participants aux Coupes d’Europe l’été dernier. D’ailleurs, les Bleus ne sont pas les seuls à sembler exténués durant cet Euro. Il n’y a qu’à voir Bruno Fernandes avec le Portugal, Kevin De Bruyne avec la Belgique, Harry Kane avec l’Angleterre ou encore Mats Hummels avec l'Allemagne. Consciente de l’état de fatigue général et des blessures qui allaient s’accumuler, l’UEFA avait alors proposé une solution en permettant aux sélections de partir à l’Euro avec 26 joueurs, au lieu des 23 habituels.Contrairement à Luis Enrique avec l’Espagne, Didier Deschamps, lui, a bien coché 26 noms. Dont 9 défenseurs. Idéal lorsque Jules Koundé, Lucas Digne et Lucas Hernandez se blessent et que Benjamin Pavard est à l’ouest. Pourtant, depuis le match nul contre le Portugal en phase de groupes (2-2), la question est de savoir comment la France va évoluer après cette pénurie de latéral. Au point que c’est Adrien Rabiot qui s’est chargé du poste de latéral gauche contre les Portugais et face aux Suisses. Comme si Léo Dubois, en tribunes contre l’Allemagne et le Portugal, n’existait pas. Alors oui, le joueur de l’Olympique lyonnais n’est pas Andrew Robertson, Dani Alves ou Roberto Carlos, mais il a le mérite d’être latéral de métier et d’avoir même déjà été testé au poste de latéral gauche avec l'OL. Et il n’aurait pas fait tache sur le terrain à la place de Rabiot - qui a pour le coup parfaitement tenu son rang - ou de Benjamin Pavard, toujours pas remis de son K-O, ou plus cruellement pas au niveau.Léo Dubois, qui n’a même pas joué une seconde dans les deux amicaux avant la compétition, n’est pas le seul que Didier Deschamps a oublié durant cet Euro. Il y a aussi Thomas Lemar (quatre minutes contre la Hongrie), Wissam Ben Yedder (zéro minute) et dans une moindre mesure Kurt Zouma (zéro minute). Pourtant, les « fantômes » avaient du feu dans les jambes. Il n’y a qu’à voir les 25 minutes de Kingsley Coman face au Portugal pour ses débuts dans cet Euro. Ou encore l’entrée en jeu contre la Suisse de Marcus Thuram - qui n’avait toujours pas joué la moindre minute depuis la préparation, et qui se trouvait en tribunes contre l'Allemagne et le Portugal -, dont les neuf minutes passées sur la pelouse de Bucarest lui ont permis de faire plus de percées que tous ses coéquipiers réunis. Logique, avec 3112 minutes dans les jambes depuis mai dernier, le fils de Lilian faisait partie des joueurs les plus frais de cette équipe de France, avec Corentin Tolisso, Thomas Lemar, Olivier Giroud et Wissam Ben Yedder. À titre de comparaison, Antoine Griezmann en a disputé 5429, Kylian Mbappé 4644 et Benjamin Pavard 4509. Les Bleus avaient besoin d'un collectif, d'un esprit de groupe, ils ont terminé avec des individualités cramées au bout d'une saison au rythme infernal. Ce qui n'a pas empêché Didier Deschamps de ne pas faire confiance à ses seconds couteaux. Et c'est bien dommage.

Par Steven Oliveira