Deux supporters Niçois se rendent à la finale de coupe de France à pied

TT

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

De la randonnée pour supporter le Gym.Iclo et Cindy, deux fans de l'OGC Nice et amateurs de défis un peu fous, sont partis ce lundi matin en direction du Stade de France à pied. 850 kilomètres en 20 jours (l'équivalent d'un marathon par jour), voilà le programme pour montrer leur attachement aux Aiglons. Iclo connait déjà le parcours, ou presque. En effet, il avait effectué le chemin inverse (Paris-Nice) en vélo avec son père en 2006 lorsque le Gym s’était incliné en finale de Coupe de la Ligue face à l’AS Nancy-Lorraine (1-2).Une démarche associative puisque des fonds seront récoltés tout au long du défi et redistribués à la fondation de l'OGC Nice. La fondation, qui vient en aide aux enfants les plus démunis, espère pouvoir offrir un déplacement à l'extérieur pour un match de coupe d'Europe à des jeunes si les conditions sont réunies (qualification en fin de saison ou victoire en coupe de France).Quoi qu'il en soit, contrairement à sa première escapade,annonce Iclo avant d'ajouter que la seule contrainte qu'ils ont est évidemment d'arriverPrésent sur les réseaux, il est possible de suivre leur aventure sur leurs comptes respectifs @iclo et @cindynolli.