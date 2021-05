Des supporters nantais mettent en scène l'enterrement du FC Kita

FG

Supporters nantais vs Waldemar, round 3765.Waldemar Kita a passé une bien mauvaise journée ce dimanche. En plus de la défaite de son équipe face à Montpellier (1-2) , qui envoient les Canaris en barrage face à Toulouse, et de la pique bien sentie par Michel Der Zakarian au patron du FC Nantes , ce dernier a également été la cible – une fois de plus – des supporters nantais. Ainsi, pour rappeler à Kita que ces derniers désirent plus que jamais son départ du club, des membres de la Brigade Loire ont ainsi mis en scène un enterrement en mettant sous terre un cercueil noir au nom du « FC Kita » et envoyé un nouveau message fort.Attention à ne pas tomber dans le glauque non plus.