Des policiers et des supporters blessés après un match au Maroc

Le Maroc perd la face.Ce mercredi soir, la fin de la rencontre entre l'AS Far Rabat et la Renaissance sportive de Berkane (1-1) a été houleuse quand des fans locaux ont commencé à arracher des sièges et à détériorer les installations du stade Moulay Abdallah.Au coup de sifflet final, la situation s'est envenimée puisque des supporters des FAR s'en sont pris aux forces de l'ordre en leur balançant des pierres et des fumigènes, avant de tenter d'envahir la pelouse. Trente-deux policiers et deux jeunes hommes ont été blessés à la suite de ces affrontements.