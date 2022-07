Dean Henderson file en prêt à Nottingham Forest

We are delighted to announce the loan signing of Manchester United and England goalkeeper Dean Henderson. #NFFC | #PL — Nottingham Forest FC (@NFFC) July 2, 2022

Lessoignent leur retour en Premier League. Vainqueur du play-off d'accession en Premier League et de retour dans l'élite du football anglais pour la première fois depuis 23 ans, Nottingham Forest peaufine son effectif avant la reprise du championnat. Et après la signature de l'attaquant nigérian Taiwo Awoniyi , lesont réalisé un très joli coup en officialisant ce samedi le prêt de Dean Henderson pour la saison prochaine.Âgé de 25 ans, l'international anglais (une sélection) formé à Manchester United, barré par le retour de David de Gea à son meilleur niveau la saison dernière, quitte une nouvelle fois le cocon desaprès des prêts à Stockport (2016), Grimsby Town (2016/2017), Shrewsbury (2017/2018) et Sheffield United (2018/2020), où il avait crevé l'écran et grandement contribué au retour puis au maintien des Blades en Premier League . À quatre mois de la Coupe du monde, la mission de Dean Henderson est ainsi de retrouver une place de numéro un pour espérer faire partie du voyage au Qatar avec les. Quant à Nottingham Forest, le mercato ne semble pas terminé puisque Giulian Biancone, le latéral de Troyes, va quitter l'Aube pour l'Angleterre contre un chèque d'environ six millions d'euros. Sa visite médicale ainsi que sa signature sont attendues ce samedi.L'objectif de Forest est clair : ne pas se retrouver à la lisière du maintien l'an prochain.