Dans la douleur, Lyon s'offre un peu d'air face à Nice

En infériorité numérique pendant 52 minutes, Lyon a décroché un précieux succès. Si l'entrée en matière été convaincante face à des Aiglons très légers, les Gones ont ensuite dû résister au retour azuréen. Et ça suffira pour cette fois.

Nice people

Siège bancal

Lyon (4-2-3-1) : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal - Mendes, Tousart - Traoré (Cornet, 71e), Terrier (Rafael, 79e), Reine-Adélaïde (Koné, 36e) - Dembélé. Entraîneur : Rudi Garcia.



Nice (4-3-3) : Benítez - Burner, Hérelle (Sarr, 46e), Dante, N'Soki - Boudaoui (Lusamba, 79e), Cyprien, Lees-Melou - Ounas, Dolberg, Ganago (Maolida, 61e). Entraîneur : Patrick Vieira.

Restant sur le revers marseillais avant la trêve, les hommes de Rudi Garcia avait qu'une mission : repartir de l'avant. Mais quand on est 14de Ligue 1, que l'on reçoit le 13, on serait tenté de dire que la manière importe peu. La première demi-heure avait pourtant donné un aperçu d'un OL revitalisé, même sans son amulette Memphis, prenant le large face à des Sudistes sans idées. Mais Marçal a tenu à rééquilibrer les débats pour forcer les siens à batailler jusqu'au bout d'une rencontre étrange. Ceux-là ont tenu et, comme par magie, Lyon remonte ce soir à la cinquième place du classement. Complètement barjot cette Ligue 1.Pas de Memphis — nommé capitaine cette semaine —, ni de Houssem Aouar, tous deux blessés, mais Rudi Garcia l’assure : «» Pourtant c’est Nice et Adam Ounas qui donnent le ton d’entrée, en chauffant les gants d’Anthony Lopes. Et quand Christophe Hérelle se torsionne la cheville en revenant sur Jeff Reine-Adelaïde, la défense azuréenne ne se doute pas encore que leur mi-temps sera catastrophique. C’est d’abord Dante qui sert involontairement de « deux » sur le une-deux de Reine-Adelaïde. Parti du côté gauche, l’ex-Angevin fusille Walter Benítez et décoince les siens. C’est ensuite Stanley N’Soki qui sert sur un plateau Martin Terrier, qui fixe et lance Moussa Dembélé dans la surface. Rattrapé par Hérelle, l’avant-centre lyonnais s’écroule, mais peut donner un peu d’air aux siens sur penalty. Son dixième but de la saison.Un début de match parfait pour les Gones, même s’ils auraient pu être déstabilisés par le seul résistant niçois : Hichem Boudaoui. Pour sa première titularisation avec le Gym, la promesse algérienne n’a pu servir Dolberg correctement sur un contre (18) ou inquiéter Lopes de loin (45). Mais le jeune champion d’Afrique a pourtant fait basculer le match, malgré lui, au moment où Fernando Marçal lui a balancé un high kick dans le mâchoire. Réduit à dix, les Lyonnais se mettent alors en danger et Garcia sort Jeff Reine-Adelaïde pour se réajuster… Tant de victimes de la bêtise du latéral brésilien.Après une pause longue de 27 minutes, le coup d’envoi étant repoussé à cause des fumingènes craqués par le Virage sud, Kasper Dolberg pense relancer les siens, mais est signalé hors jeu dans cet épais brouillard. Le match vire en une mauvaise farce, où l’ont joue entre deux interruptions, où des joueurs (Martin Terrier, pour ne pas le citer) profitent d’entre-deux pour partir en contre, et où Bertrand Traoré bute par le dos de Moussa Dembélé. Le coup de casque de Dante sur corner fait courir un frisson dans le Groupama Stadium, mais Nice n’arrive toujours pas à faire sauter le verrou rhodanien, Lopes tenant bon face aux crochets d'Ounas ou la présence de Dolberg.Les Aiglons manquent d'inspiration et d'impact pour bousculer ces Lyonnais solidaires et déterminés... jusqu'à ce Kasper Dolberg déplie sa carcasse devant son compatriote Andersen pour reprendre du bout du pied un cadeau de Patrick Burner. Ne pouvant plus ressortir les ballons correctement, les Lyonnais ne semblent plus avoir le choix que de serrer les fesses. Anthony Lopes continue de repousser l'échéance sur une chiche de Lees-Melou (82). Le second carton jaune de Burner, stoppant irrégulièrement Moussa Dembélé, sortira le public lyonnais de son apnée. À dix contre dix, le match s'éternise dans un cafouillis dans lequel Lopes aura le dernier mot, sur une dernière envolée.