Danny Ings, Saint parmi les Saints

En déplacement à Southampton ce mardi, Arsenal aura à contenir l'un des plus redoutables canonniers du Royaume en la personne de Danny Ings. L'attaquant de 28 ans a planté 29 buts sur ses 50 derniers matchs de Premier League, rien que ça. Sacrée revanche pour un gamin qui avait été refusé par les Saints à cause de sa taille.

Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts

Coups et blessures

Home sweet home

Par Quentin Ballue

Tous propos recueillis par QB, sauf mentions.

1790. Voilà le nombre de jours qui se sont écoulés entre les deux premières capes de Danny Ings. Lancé en Lituanie à l’automne 2015 quand le sélectionneur national s'appelait encore Roy Hodgson, l'attaquant a dû patienter près de cinq ans pour renouer avec le maillot anglais, en septembre dernier. À l’image de son histoire avec les, le natif de Winchester a connu une trajectoire loin d’être rectiligne. Mais Ings a surmonté chacun des obstacles qu’il a rencontrés comme unefface chaque haie qui se présente devant lui, à force de travail et de persévérance. Jusqu’à s’imposer comme l’un des meilleursoutre-Manche.Le jeune Danny grandit à Netley, juste à côté de Southampton, en rêvant de porter le maillot des. Premier coup sur la tête à l’âge de dix ans : le club du Hampshire le recale de son Academy, jugé trop petit. Chelsea n’en veut pas non plus, mais Ings se relève et retourne aux sources, savourant le plaisir simple de taper la balle avec le club amateur d’Itchen Tyro. Jusqu’à ses 15 ans, et un essai concluant à Bournemouth. Le pied est dans la porte, hors de question de laisser passer sa chance. Envoyé s'aguerrir à Dorchester, en sixième division, en 2010, il revient chez lesremonté comme un coucou. Résultat : sept buts en League One entre janvier et avril 2011. Ingsy marque même en play-offs contre Huddersfield, mais son équipe s'inclinera aux tirs au but., se rappelle Mathieu Baudry.Ings n'accèdera pas au Championship avec Bournemouth, mais il y mettra les pieds avec Burnley, qui le recrute lors du mercato estival.Après deux sérieuses blessures chez les, Ings trouve son rythme de croisière : vingt buts en Championship en 2013-2014, une promotion en Premier League, et onze pions lors de sa première saison dans l'élite. Les portes du Liverpool FC s’ouvrent alors pour celui qui écumait encore les pelouses de D6 cinq ans auparavant. Le numéro 28 plante trois fois entre le 20 septembre et le 4 octobre 2015. Trois buts décisifs, notamment le dernier, dans le derby à Goodison Park (1-1). Sur un petit nuage, il honore dans la foulée sa première sélection en équipe d’Angleterre. La parenthèse enchantée prend brutalement fin deux jours plus tard, avec une rupture des croisés dès sa première séance d'entraînement sous Jürgen Klopp, tout juste nommé à la place de Brendan Rodgers.Coup de massue supplémentaire un an plus tard : à peine revenu sur les terrains avec la réserve, une nouvelle blessure au genou le renvoie de longs mois à l'infirmerie. La chance n’est pas avec lui, mais la force, si., souligne Michael Beale, entraîneur des U23 desà l’époque., glisse le technicien, aujourd'hui membre du staff de Steven Gerrard aux Rangers.Il n'aura malheureusement que trop peu l'occasion de se montrer une fois ses pépins physiques de côté, barré par l'infernal trio offensif formé par Sadio Mané, Roberto Firmino et Mo Salah.Après trois saisons et un total de 25 apparitions avec l'équipe première, Ings fait donc ses valises. Cap sur le Sud et... Southampton. Retour aux sources, retour au top. Depuis août 2019, seuls Jamie Vardy (34), Mohamed Salah (32) et Harry Kane (30) comptent plus de buts que lui en Premier League (29). En excluant les penaltys, il grille même la politesse à tous ses rivaux., juge Michael Beale., appuie Mathieu Baudry.Un engagement qui rend la vie difficile à l’arrière-garde adverse, en témoigne son but contre Tottenham en 2019, fruit de son pressing devant Hugo Lloris.Avec 7 buts et 3 passes décisives en 13 matchs de PL cette saison, Ings est sans surprise l'atout offensif n°1 de sa formation. Le pourcentage de victoire deschute drastiquement en son absence : 37% de succès avec lui, 21% sans. D’où son retour en sélection, aussi, avec en prime son premier but international, d'un retourné remarqué face aux Gallois en octobre., martèle Mathieu Baudry.Un sens du travail certainement transmis par son maçon de paternel, indissociable de sa réussite, à tel point que le torse du joueur arbore un tatouage représentant un père et son fils se donnant la main, le bambin tenant aussi un ballon. Recalé par lesquelques années plus tôt, l'attaquant en est devenu le phare., confiait-il au Daily Echo l'an passé. Comme le dit si bien le tatouage sur son bras gauche,