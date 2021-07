Crystal Palace - Manchester United, 1995 : Cantona, le King-fu

Les hauts et les bas jalonnent la carrière d’Éric Cantona. Mais c’est dans les profondeurs qu’il s’est subitement immergé un soir d’hiver 1995 à Selhurst Park. Un high-kick de karaté à l’adresse d’un supporter idiot lui vaudra une suspension record, un retour glorieux et un adieu à l’équipe de France...



Crystal Palace - Manchester United (1-1) – 25e journée de Premier League – 25 janvier 1995

Buteurs : May (56e), Southgate (80e)

Alex Ferguson détourne le regard...

Le président Mitterrand à la rescousse !

Le dimanche passé, Manchester United avait battu le leader Blackburn 1-0, en revenant ainsi à deux points des Rovers de Kenny Dalglish. À Old Trafford, Éric Cantona avait inscrit l’unique but de la victoire qui consolidait la place de second desd’une Premier League encore à 22 clubs. Déjà auteur de 12 buts en PL, le « King » règne au Royaume-Uni après sa contribution royale au doublé historique 1994 de Man-U qui lui a valu le titre de. Lesetretentissent ainsi à Old Trafford. Lemancunien et les représentants du joueur discutent d'une prolongation de contrat de trois ans., déclare même son entraîneur Alex Ferguson après le succès contre Blakburn.Trois jours plus tard, le mercredi 25 janvier 1995, United affronte le promu Crystal Palace (16) à Selhurst Park lors d’une soirée blafarde. Sur une pelouse pelée le long d’une large bande axiale, lesde Palace en rouge opposent une résistance farouche auxen noir. Le défenseur Richard Shaw ne ménage pas Éric Cantona et son fameux col relevé. La mi-temps s’achève sur un 0-0 qui contrarie Fergie. Quelques semaines plus tôt, United a giclé précocement de la Ligue des champions en terminant troisième d’une poule dominée par Göteborg et Barcelone ! Le match a repris depuis quatre minutes à Selhurst Park quand, sur un long dégagement de Schmeichel vers Cantona, ce dernier, visiblement excédé, « bouscule » Richard Shaw. Le défenseur en fait des tonnes en se laissant tomber. Mais, sans hésiter, l’arbitre Alan Wilkie adresse un carton rouge direct à Eric the Red ! D’abord abasourdi, lese dirige ensuite vers la sortie en marchant sous les huées du public. À hauteur du banc mancunien devant lequel se dresse Alex Ferguson, il marque une pause, rabaisse son col, guettant du coin de l’œil une réaction de son coach. Or, Fergie ne le calcule même pas : il fixe son regard dur, au loin, vers l’attroupement des joueurs énervés, les mains dans les poches de sa parka Umbro, mâchant nerveusement son chewing-gum. Tel Aimé Jacquet au moment de l’expulsion de Zidane contre l’Arabie saoudite au Mondial 1998 : ni regard ni réconfort ! À quoi pense Ferguson dans le tumulte de Selhurst Park ? Sans doute à cette soirée parisienne de 1991... Venu assister à un match au Parc, Michel Platini (sélectionneur des Bleus) et Gérard Houllier lui avaient chaudement recommandé le recrutement d’Éric Cantona qui purgeait alors une suspension disciplinaire.s’était enquis Alex., répliqua Platoche. Après un bail court à Sheffield Wednesday et une saison dorée à Leeds, Eric sera transféré à MU en novembre 1992... Il est 21h15, heure anglaise, quand Canto, accompagné de Norman Davies, l’intendant de l’équipe, se dirige vers les vestiaires. Un supporter de Palace, connu bientôt sous le nom de Matthew Simmons, l’insulte bruyamment :Le King dégoupille : il se détend en balançant un high-kick à l’insulteur. Perdant l’équilibre sur la balustrade, Canto se redresse et lui assène encore un coup de poing. La scène a duré sept secondes, comme l’illustre numéro 7 des grands noms du club... Eric sort ensuite pour de bon, escorté aussi de Schmeichel qui l’engueule afin de le ramener à la raison.Le match reprend, et à la 56, sur un joli centre côté gauche de Lee Sharpe, David May place une tête victorieuse (1-0). Sir Alex exulte en levant un poing rageur vers le public qui ressemble furieusement à un bras d’honneur ! Mais à dix minutes de la fin, Gareth Southgate (actuel sélectionneur des) profite d’un cafouillage pour égaliser : 1-1, score final. Mais l’essentiel est ailleurs : le coup de sang de Cantona ressassé dans tous les médias provoque un choc énorme en Angleterre. Là-bas, toute violence envers les supporters, fussent-ils injurieux, est sacrilège. En bon taureau français, Éric Cantona a brisé un palais de cristal. Or, dans les années 1990, la presse britannique fait déjà ses choux gras avec les rugbymen français indisciplinés et bagarreurs... La Fédé anglaise suspend lepour huit mois et lui inflige 10 000 livres d’amende. Le 23 mars, le Tribunal le condamne à 15 jours de prison ferme exécutable immédiatement. Alerté, Guy Roux le rassure au téléphone, puis fait intercéder le président Mitterrand en sa faveur ! En appel, la peine sera réduite à 120 heures de travaux d’intérêt général auprès des jeunes. Une décision qu’Éric-le-terrible commente en conférence de presse d’une saillie légendaire, en anglais :Du Canto XXL qui renforcera son statut de star de la pub... Un temps tenté par un départ de son, Ferguson ne lâchera pas celui qui a fait grandir le club :En 2008, Éric, devenu comédien, reviendra sur l’affaire pour, sans émettre le moindre regret à propos des coups assénés à Matthew Simmons :Mêmes sentiments en 2011 :(...)Man United finira second de la PL 1995, à un petit point de Blackburn, sacré champion. Et si Canto n’avait pas... Et si, et si... Durant sa suspension, les Bleus se sont qualifiés sans lui à l’Euro 1996, et malgré son retour réussi en Premier League en octobre 1995, Aimé Jacquet ne sélectionnera plus jamais son ex-capitaine. Leabdiquera en raccrochant les crampons en mai 1997...