La liste de l'Équateur avec Jackson Porozo, mais sans Byron Castillo

? Aquí están los 26 jugadores elegidos por el DT #GustavoAlfaro para jugar la @fifaworldcup_es, estamos listos para hacer historia @PlzeňerEcuador❤️ ¡Un solo latido que representa a 18 millones de ecuatorianos! #HaremosHistoria pic.twitter.com/xy1grHHBAc — La Tri ?? (@LaTri) November 14, 2022

MDG

On connaît maintenant toutes les listes du Mondial.L'Équateur est la dernière nation à dévoiler sa liste des 26 qui se rendront au Qatar. Au milieu de tous ces noms, Gustavo Alfaro fait appel à Jackson Porozo, auteur de deux buts et une passe décisive en onze rencontre de Ligue 1 avec l'ESTAC cette saison. Et bien évidemment à Enner Valencia (Fenerbahçe), le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 35 buts.On peut aussi noter l'absence de Byron Castillo (Club León au Mexique), qui était au cœur d'un litige concernant sa nationalité, car il serait en réalité né en Colombie et pas dans le pays dont il a porté les couleurs pendant les qualifications. Après une réclamation du Pérou ainsi que du Chili et un petit feuilleton au sujet d'une éventuelle exclusion du Mondial pour La Tri , la justice sportive avait finalement estimé que le latéral pouvait être aligné et que l'équipe sud-américaine se rendrait au Qatar en novembre . Tout de même condamné à 100 000 euros d'amende et trois points de pénalité pour les éliminatoires de 2026, la sélection équatorienne ne l'emmènera donc pas au Moyen-Orient.Pour ne pas prendre de nouveaux risques ?