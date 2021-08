Libertadores : Flamengo et l'Atlético Mineiro vainqueurs

1

Le Brésil en force.Mercredi soir se jouaient les quarts de finale allers de la Copa Libertadores et les équipes brésiliennes ont été à la fête. Tout d'abord Flamengo : len'a fait qu'une bouchée du Club Olimpia. Une rencontre marquée par la sortie sur civière de l'arrière droit d'Olimpia, Víctor Salazar, après un un duel avec Giorgian De Arrascaeta. Gabriel Barbosa - auteur d'un doublé -, Arrascaeta et Vitinho ont permis àd'étriller 4-1 les Paraguayens. Leest donc mal embarqué pour éliminer une autre équipe auriverde, après avoir triomphé de l'Internacional Porto Alegre au tour précédent.L'Atletico Mineiro est également en ballotage favorable pour accéder aux demi-finales, avec une victoire 1-0 au Monumental de River Plate grâce à un but de Nacho Fernández. Un sacré pied-de-nez car le milieu argentin était encore sociétaire dula saison dernière. Si l'on ajoute le duel 100% brésilien de la veille - qui a abouti à un match nul entre São Paulo et Palmeiras -, trois clubs auriverdes sont bien partis pour atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions sudaméricaine.Suite et fin des quarts de finale allers ce soir avec la rencontre entre Fluminense et le Barcelona SC.