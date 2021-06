Copa América : l'Argentine et le Chili filent en quarts

HB

Qualifiés, mais sans brillerCette nuit, l’Argentine et le Chili ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Copa América malgré des performances très moyennes.L’Argentine s’est défaite non sans mal du Paraguay (1-0) grâce à un but inscrit à la 10minute par Papu Gómez sur un service d'Ángel Di María. Après ce but, ce n’est que domination paraguayenne, bien qu’un pion ait été refusé à l’peu avant la pause. Par ailleurs, Leo Messi en a profité pour battre le record de sélections avec un total de 147 capes et égale ainsi Javier Mascherano.De son coté, le Chili a lui aussi validé son premier tour avec un match nul contre l’Uruguay. Une partie qui a bien commencé pour la, puisque Eduardo Vargas trompe Fernando Muslera à la 26grâce à une passe du néo-international Ben Brereton. Et c’est un autre Chilien qui va marquer le second but de cette rencontre, puisque Arturo Vidal catapulte le cuir au fond de ses filets pour porter le score à 1-1, le score final.