Conor Gallagher, le cœur d'une étoile

Tout va pour le mieux dans la vie de Conor Gallagher. À 21 ans, le jeune milieu anglais a trouvé sa place dans un club de Premier League, le Crystal Palace de Patrick Vieira où il est prêté par Chelsea. Et pourtant, le gamin revient de loin, puisqu'il y a trois ans, il a dû passer sur le billard à cause d'un problème de cœur.

Validé par Makélélé et Lampard

Par Matthieu Darbas

Par Matthieu Darbas

Cette histoire que Conor Gallagher raconte au Guardian , il l'a vécue à l'été 2018, lors d'un stage de présaison avec Chelsea. Le gamin de la cité d’Epsom, à 40 petites minutes en voiture de Stamford Bridge, avait 18 ans, et s'en souviendra toute sa vie. De la suite aussi : le trajet vers l’hôpital, l’angoisse de ses parents, chaque minute est à jamais gravée dans sa mémoire.Et pour cause, celui-ci battait bien plus vite que la normale. Avant l'opération chirurgicale, sous anesthésie générale, le pronostic lui accorde 3% de chances qu'il ne se réveille pas.Trois ans plus tard, Gallagher a les yeux bien ouverts. Il est désormais titulaire à Crystal Palace, où lesl'ont prêté, et vient de signer un doublé contre West Ham. Le voir réussir sur un terrain n'a pourtant rien d'étonnant. Vainqueur de la Coupe du monde U17, capitaine à de nombreuses reprises dans toutes les catégories jeunes des, le milieu de terrain ne passe pas inaperçu. Au point d'être comparé à un certain Frank Lampard. Ses soucis cardiaques auraient pu balayer tout ça. Finalement, il a transformé cette malformation en atout., déclare-t-il."Je veux juste que ce soit fait, rapidement, pour que je puisse travailler aussi dur que possible et revenir plus fort."Dans les faits, avec le succès de l'intervention, il ne faudra que peu de temps à Conor Gallagher pour revenir sur les terrains d’entraînement. Dès septembre 2018, sa seconde vie pouvait débuter et le voilà de retour avec les U23., analyse Conor.Les résultats ne se font d'ailleurs pas attendre : il est élu meilleur joueur de l’académie de Chelsea en 2019, succédant ainsi à Mason Mount et Reece James. Sauf que Chelsea est une grande usine, et pour franchir le cap, c'est en prêt que cela se passe. Pour Gallagher, direction Charlton d’abord, puis Swansea, West Bromwich ensuite et donc le Crystal Palace de Patrick Vieira aujourd'hui.Même éloigné de son club formateur, len'a pas manqué de marquer les esprits de certains anciens de la maison bleue., a expliqué Claude Makélélé au micro du club londonien.Pourtant, c'est un autre message qui l'a laissé sans voix."Bravo, ton travail ne passe pas inaperçu", rapporte Gallagher.Tout l'avenir est devant lui pour y parvenir.