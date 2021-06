Il va tous vous Kane

Muet lors de la victoire de l’Angleterre face à la Tchéquie à Wembley ce mardi (1-0), Harry Kane clôture une phase de groupes terminée avec 0 but au compteur. C’est grave, docteur ? Eh bien non, l’attaquant de Tottenham se réserve seulement pour la suite de la compétition.

Southgate : « C'est notre joueur le plus important »

Le Mondial 2018 à l'envers

Par Steven Oliveira

Harry Kane serait devenu nul. C’est en tout cas ce qu’on comprend en regardant ce qu’il se dit sur les plateaux télé, Twitter ou dans les articles le concernant qui ne parlent pas de mercato :. La raison ? Harry Kane a eu le malheur de terminer une phase de groupes sans avoir inscrit le moindre but. Ce qui n’est visiblement jamais arrivé à aucun numéro 9... Et étant donné que le capitaine desn’a pas cadré la moindre frappe lors de ses deux premières rencontres, il semble logique d’avoir oublié qu’il sort d’un exercice à 23 buts et 14 passes décisives en Premier League, ce qui lui a valu d’être sacré meilleur buteur et meilleur passeur du championnat anglais. Ou alors qu’il facture 34 buts en 57 sélections. Soit un ratio quasiment égal à celui de Cristiano Ronaldo avec le Portugal et supérieur à ceux de Lionel Messi, Robert Lewandowski ou encore Kylian Mbappé, ce dernier n’ayant au passage lui non plus toujours pas marqué dans cet Euro.Jamais les derniers pour tirer sur leurs propres joueurs, les médias anglais aussi ne cessent de parler du manque d’efficacité de Harry Kane dans cet Euro. Et certains anciens internationaux n’hésitent pas, non plus, à rajouter une couche ou deux. Heureusement pour l’attaquant de Tottenham, il peut compter sur le soutien sans faille de Gareth Southgate qui prouve, sur ce coup-là, qu’il connaît bien le football :Et à chaque fois, la réponse a été la même : un but. Ou deux. Ou trois.Face à la Tchéquie, Harry Kane a d’ailleurs rappelé ce qu’il était capable d'apporter aux. Et notamment dans son jeu dos au but et lorsqu'il décroche pour permettre, en l'occurrence, à Sterling et Saka de partir en profondeur. Le natif de Walthamstow aurait même pu faire taire toutes les critiques avec son enchaînement qui a fait valser Tomáš Kalas et qui s’est terminé par un amour de frappe enroulée que Tomáš Vaclík a repoussé d’une main ferme. Et c’est donc parce que le portier tchèque a réussi une parade que 90% des autres gardiens de l’Euro n'auraient pas réalisé qu’il faut enfoncer Harry Kane ?Lors de la Coupe du monde 2018, Harry Kane avait été encensé - et à juste titre - en terminant meilleur buteur du tournoi avec 6 buts. Une belle performance. Sauf que dans le détail, il y a 3 pions contre le Panama et 2 contre la Tunisie en poules. Puis un contre la Colombie en huitièmes. En revanche, il est resté muet lors du quart contre la Suède, de la demie face à la Croatie, ainsi que lors du match de la 3place contre la Belgique. Trois ans plus tard, Harry Kane a décidé d'opérer différemment. En faisant trembler les filets lors des matchs à élimination directe. Car ce n’est pas en phase de poules - où 3 équipes sur 4 se qualifient - que l’Angleterre a besoin de ses pions, mais bien lorsque le niveau va s’élever. Et cette fois-ci, Harry Kane, qui a prouvé avec Tottenham qu’il n’avait pas peur de mettre une équipe sur son dos, compte bien répondre présent. En 1966, Geoffrey Hurst avait également terminé la phase de groupes de la Coupe du monde avec 0 but - bon, il était remplaçant -, et cela ne l’avait pas empêché de terminer avec l’unique but du quart de finale face à l’Argentine et un triplé en finale face à l’Allemagne de l’Ouest pour offrir à l’Angleterre son premier Mondial, et seul trophée majeur. Dès lors, il ne faut pas s'interdire de penser que le 11 juillet prochain, l'attaquant de 27 ans sera en train de soulever un trophée avec une pensée pour ceux qui l'auront enterré trop tôt. Ne jamais sous-estimer l'envie de Kane.